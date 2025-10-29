Farándula

Yeison Jiménez canta en Europa y EE.UU: éxito total de su “World Tour 2025”

El artista celebra 14 años de carrera y conquista escenarios internacionales.

Yeison Jiménez canta en Europa y EE.UU: éxito total de su “World Tour 2025”

Yeison Jiménez celebra el éxito de su “World Tour 2025” con todas las fechas sold out en Estados Unidos y Europa.

En EE.UU. brilló en ciudades como Orlando, Chicago, San José, New York y New Jersey.

En Europa, debutó en Milán y se presentó en Zaragoza, Alicante, Gran Canarias, Barcelona y Madrid, con gran acogida del público.

También puede leer:

JORGE CELEDÓN - ESTADOS UNIDOS - 1 creditos Paul Bolaño

Este logro coincide con los 14 años de carrera del artista, marcada por momentos memorables como su histórico concierto en El Campín.

Al regresar a Colombia al festival de regional mexicano el 5 de diciembre, ambos en Bogotá.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad