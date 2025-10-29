Yeison Jiménez canta en Europa y EE.UU: éxito total de su “World Tour 2025”

Yeison Jiménez celebra el éxito de su “World Tour 2025” con todas las fechas sold out en Estados Unidos y Europa.

En EE.UU. brilló en ciudades como Orlando, Chicago, San José, New York y New Jersey.

En Europa, debutó en Milán y se presentó en Zaragoza, Alicante, Gran Canarias, Barcelona y Madrid, con gran acogida del público.

Este logro coincide con los 14 años de carrera del artista, marcada por momentos memorables como su histórico concierto en El Campín.

Al regresar a Colombia al festival de regional mexicano el 5 de diciembre, ambos en Bogotá.