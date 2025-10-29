Vinícius JR. pide disculpas su reacción cuando fue sustituido en El Clásico Real Madrid - Barcelona

El pasado domingo 26 de octubre se llevó a cabo el partido 262 entre el Real Madrid y Barcelona, el juego se disputó en el mítico estadio Santiago Bernabéu. El equipo Merengue se quedó con la victoria y se mantuvo como líder de LaLiga EA Sports.

Real Madrid venció 2-1 al Barcelona con goles de Kylian Mbappé al minuto 22′ y Jude Bellingham al 43′. Por parte del equipo visitante, Fermín López anotó el único tanto del encuentro.

Un partido lleno de tensión que terminó con discusiones entre ambos banquillos. Sin embargo, lo que más revuelo causó en el EBCYEBTRI fue la reacción del brasileño Vinícius Jr, quien había tenido una buena actuación hasta que Xabi Alonso decidió sustituirlo al minuto 72′ por Rodrygo.

El delantero no ocultó su molestia al enterarse de que se le había terminado el partido y se quejó verbalmente durante todo el trayecto hacia la banda. Al llegar al banquillo del Real Madrid, se dirigió directamente al vestuario, evitando saludar a su entrenador, minutos después volvió para ver el final del partido y se sentó junto a su compañero Andriy Lunin.

“Quiero pedir disculpas a todos los madridistas”

En la mañana de este miércoles 29 de octubre, tres días después del clásico de España, Vinícius JR se pronunció a través de sus redes sociales con una disculpa pública por su reacción, al momento de ser sustituido por Rodrygo, quien ha sido titular en 3 ocasiones, dejando al delantero de suplente.

“Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente. A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día", se lee en la publicación del brasileño.