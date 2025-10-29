Un exjuez de la República aspira a la alcaldía de Bucaramanga ¿Quién es?
De manera sorpresiva, el jurista llegó a la Registraduría para adelantar el trámite.
Un exjuez laboral que siempre hizo parte de sindicatos se convirtió en el segundo aspirante a la alcaldía de Bucaramanga en inscribirse.
El extogado no estaba en las cuentas iniciales de aspirantes, pero llegó a la Registraduría Municipal para efectuar la inscripción.
¿Quién es?
El nuevo candidato a la alcaldía de Bucaramanga es Rubén Fernando Morales.
Es un abogado y profesor universitario que siempre hizo parte de los sindicatos de la rama judicial.
El señor Morales ha escrito libros sobre la Revolución de los Comuneros y la comunidad Uwa.
Tiene el aval del partido Unitarios; aseguró que “ahí están los disidentes del Pacto Histórico”.