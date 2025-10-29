Bucaramanga

Carlos Bueno llegó en taxi a inscribirse como candidato a la alcaldía de Bucaramanga

El exdirector de Tránsito logró varios avales.

Campaña de Carlos Bueno

Campaña de Carlos Bueno

Bucaramanga

El primero de los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga para las elecciones atípicas en inscribirse fue Carlos Enrique Bueno.

Llegó a la sede de la Registraduría Especial de Bucaramanga en taxi.

Lea también: Metrolínea reactiva operaciones por el corredor exclusivo con buses a gas

El exdirector de Tránsito tiene el aval principal de Colombia Justa Libres y los coavales de la Liga, el partido Conservador y Mira.

“En Bucaramanga la alarma ya sonó. Y cuando suena la alarma, uno no se queda quieto… se levanta, actúa y pone orden", aseguró en las primeras declaraciones a los medios.

Lea también: Representante a la cámara pide gobernador ad hoc para Santander; Juvenal Díaz le dice irresponsable

¿Quién es?

Carlos Bueno es ingeniero civil, magíster y doctor (PhD) en Transporte y Logística; fue director de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB) entre 2022 y 2024, convirtiéndose en el primer funcionario en ocupar el cargo durante dos administraciones consecutivas.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad