Carlos Bueno llegó en taxi a inscribirse como candidato a la alcaldía de Bucaramanga
El exdirector de Tránsito logró varios avales.
Bucaramanga
El primero de los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga para las elecciones atípicas en inscribirse fue Carlos Enrique Bueno.
Llegó a la sede de la Registraduría Especial de Bucaramanga en taxi.
El exdirector de Tránsito tiene el aval principal de Colombia Justa Libres y los coavales de la Liga, el partido Conservador y Mira.
“En Bucaramanga la alarma ya sonó. Y cuando suena la alarma, uno no se queda quieto… se levanta, actúa y pone orden", aseguró en las primeras declaraciones a los medios.
¿Quién es?
Carlos Bueno es ingeniero civil, magíster y doctor (PhD) en Transporte y Logística; fue director de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB) entre 2022 y 2024, convirtiéndose en el primer funcionario en ocupar el cargo durante dos administraciones consecutivas.