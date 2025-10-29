Carlos Bueno llegó en taxi a inscribirse como candidato a la alcaldía de Bucaramanga

Bucaramanga

El primero de los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga para las elecciones atípicas en inscribirse fue Carlos Enrique Bueno.

Llegó a la sede de la Registraduría Especial de Bucaramanga en taxi.

Lea también: Metrolínea reactiva operaciones por el corredor exclusivo con buses a gas

El exdirector de Tránsito tiene el aval principal de Colombia Justa Libres y los coavales de la Liga, el partido Conservador y Mira.

“En Bucaramanga la alarma ya sonó. Y cuando suena la alarma, uno no se queda quieto… se levanta, actúa y pone orden", aseguró en las primeras declaraciones a los medios.

Lea también: Representante a la cámara pide gobernador ad hoc para Santander; Juvenal Díaz le dice irresponsable

¿Quién es?

Carlos Bueno es ingeniero civil, magíster y doctor (PhD) en Transporte y Logística; fue director de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB) entre 2022 y 2024, convirtiéndose en el primer funcionario en ocupar el cargo durante dos administraciones consecutivas.