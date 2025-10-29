Metrolínea reactiva operaciones por el corredor exclusivo con buses a gas

Bucaramanga

La docena de buses alquilados a la empresa Medellín Castilla por el Área Metropolitana de Bucaramanga comenzaron a efectuar recorridos por Bucaramanga.

La actividad marca una nueva etapa en las operaciones del sistema masivo de transportes de la ciudad; Metrolínea volvió a prestar el servicio con una flota de vehículos a gas.

De manera inicial, los buses empezaron a prestar el servicio de transporte de pasajeros entre el portal del norte de Bucaramanga y la estación de transferencia de Provenza.

Los buses efectúan los desplazamientos por el corredor exclusivo construido en la carrera y diagonal 15 y en la autopista a Floridablanca.

