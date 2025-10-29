Bucaramanga

Metrolínea reactiva operaciones por el corredor exclusivo con buses a gas

Desde primera hora de este miércoles 29 de octubre, se iniciaron los recorridos entre el norte de Bucaramanga y la estación Provenza.

Caracol Radio

Caracol Radio

Bucaramanga

La docena de buses alquilados a la empresa Medellín Castilla por el Área Metropolitana de Bucaramanga comenzaron a efectuar recorridos por Bucaramanga.

La actividad marca una nueva etapa en las operaciones del sistema masivo de transportes de la ciudad; Metrolínea volvió a prestar el servicio con una flota de vehículos a gas.

Lea también: Denuncian “avalancha de despidos” en Girón y piden intervención de la Procuraduría

De manera inicial, los buses empezaron a prestar el servicio de transporte de pasajeros entre el portal del norte de Bucaramanga y la estación de transferencia de Provenza.

Caracol Radio

Los buses efectúan los desplazamientos por el corredor exclusivo construido en la carrera y diagonal 15 y en la autopista a Floridablanca.

Lea también: Los primeros candidatos a la alcaldía de Bucaramanga en inscribirse para elecciones atípicas

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad