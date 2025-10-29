¡De nuevo al alza! Precio del dólar en Colombia para HOY, 29 de octubre, según Banco de la República

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN, es una organización creada en 1967 para fomentar el crecimiento, desde factores como el económico, social y cultural, de diferentes países que componen la región. Los fundadadores de dicho grupo, fueron Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia, a quienes, posteriormente, se les juntaron Brunéi, Vietnam, Laos, Myanmar, y Camboya.

En este grupo, no se encuentran países como China, Japón o Corea, ya que no hacen parte de la región que componen el grupo (sur de Asia), sin embargo, desde la organización se estableció un marco denominado ASEAN+3, mediante el cual, se busca integrar a los países anteriormente mencionados con el fin de fortalecer la cooperación regional en ámbitos como economía, finanzas, energía, transporte y tecnología.

ASEAN 2025

Para este año, 2025, la cumbre de la ASEAN, que es realizada en Kuala Lumpur, capital de Malasia, invitó a países como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, teniendo como objetivo, impulsar la conectividad económica y comercial de la región, además de fortalecer la cooperación en diferentes áreas.

Como resultado de esto, países como China han aprovechado su asistencia para fortalecer acuerdos comerciales con diferentes naciones de la región. Por otro lado, Estados Unidos anunció nuevos pactos, como también, un afianzamiento de los vínculos con la mayor potencia de la región, cuyo anuncio, tuvo importantes efectos en los mercados asiáticos como en los estadounidenses.

Precio del dólar en Colombia

Estos efectos positivos que se han evidenciado para ambos países luego de que se establecieran acuerdos, como la no imposición de aranceles al 100 o 150%, también se ha visto reflejado en un fortalecimiento del país norteamericano, pues para el día de hoy, se evidenció un nuevo alza en su precio, respecto a los valores presentados el día de ayer.

Para hoy, el dólar tuvo un crecimiento del 0,80%, que reflejado en su precio, se ve como un aumento cercano a los $30 pesos colombianos. Por esta razón, y según la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar para el día de hoy, 29 de octubre, es de $3.874 pesos colombianos por cada dólar.

Precio del dólar en diferentes ciudades de Colombia

Los valores que se encuentran a continuación, responden a un promedio ponderado de las transacciones realizadas en la divisa norteamericana, por tanto, podrían variar según a la entidad que acuda. Recuerde, que tanto casas de cambios como entidades bancarias, establecen sus precios para compra y venta respecto al valor del dólar del día.

Bogotá D.C. — Compra: $3,792 | Venta: $3,902

Medellín — Compra: $3,742 | Venta: $3,891

Cali — Compra: $3,830 | Venta: $3,960

Cartagena — Compra: $3,700 | Venta: $3,950

Cúcuta — Compra: $3,820 | Venta: $3,860

Pereira — Compra: $3,830 | Venta: $3,910

