Soda Stereo llega a Bogotá, con su leyenda con “ECOS” cuando?

El próximo 29 de mayo de 2026, el Movistar Arena de Bogotá será testigo de un evento histórico: el regreso de Soda Stereo con su espectáculo “ECOS”.

Más que un concierto, se trata de una experiencia sensorial que fusiona tecnología, nostalgia y música para rendir homenaje a una de las bandas más influyentes del rock en español.

“ECOS” propone un viaje emocional donde lo irreal se vuelve real. Gracias a innovadoras herramientas digitales, los asistentes podrán vivir el reencuentro más esperado: Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio compartiendo escenario una vez más, con la misma energía que marcó generaciones.

Soda Stereo, considerada una de las agrupaciones más emblemáticas de América Latina, ha dejado una huella imborrable en la historia musical. Sus canciones no solo definieron una época, sino que también conectaron a millones de personas a través de letras profundas y sonidos vanguardistas.

Ahora, con “ECOS”, la banda reafirma que nunca se fue, que su legado sigue latiendo y que su música continúa siendo un puente entre el pasado y el presente.

Este espectáculo promete ser una celebración de la memoria colectiva, un reencuentro con emociones que parecían dormidas y una muestra de cómo la tecnología puede acercarnos a lo imposible.

Bogotá será el epicentro de este fenómeno, donde los fans podrán revivir momentos soñados y rendir tributo a una banda que sigue inspirando.

Las entradas estarán disponibles próximamente, y se espera una alta demanda para este evento único e irrepetible.