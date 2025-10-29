Risaralda invierte más de $46 mil millones para transformar e impulsar el sector agropecuario
El departamento se consolida como referente nacional en modernización agropecuaria y fortalecimiento rural. Conozca todos los detalles.
Colombia
En un momento histórico para el departamento de Risaralda, la Gobernación liderada por Juan Diego Patiño Ochoa, avanza en la ejecución de más de $46 mil millones para el fortalecimiento del sector agropecuario, la productividad rural y la dignificación de las familias campesinas, reflejando su compromiso en consolidar un modelo de desarrollo más equitativo y competitivo, donde el campo se convierte en un motor de progreso y bienestar.
Según cifras entregadas por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del departamento, el presupuesto designado corresponde a 2024 y 2025, junto con los recursos provenientes del Sistema General de Regalías.
En ese sentido, durante el año pasado, la entidad ejecutó el 98.62 % del presupuesto, equivalente a más de $15.500 millones; asimismo, para lo corrido de 2025, se ha ejecutado parcialmente el 43.72 % de los $21.231 millones proyectados. A todo esto, se le suman los $9.400 millones destinados en proyectos de regalías, los cuales tienen un avance del 57 %.
Con esta mega inversión, Risaralda se posiciona como un referente nacional en inversión rural, enfocado en la transformación del campo, la modernización productiva y el fortalecimiento de las asociaciones campesinas. Además, con el crecimiento del 1.000 % en el presupuesto agropecuario en los últimos 25 años, se evidencia la fuerte voluntad política del actual Gobierno por priorizar el desarrollo rural, la tecnificación del agro y la generación de oportunidades sostenibles para las comunidades campesinas.