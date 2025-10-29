Risaralda invierte más de $46 mil millones para transformar e impulsar el sector agropecuario

Colombia

En un momento histórico para el departamento de Risaralda, la Gobernación liderada por Juan Diego Patiño Ochoa, avanza en la ejecución de más de $46 mil millones para el fortalecimiento del sector agropecuario, la productividad rural y la dignificación de las familias campesinas, reflejando su compromiso en consolidar un modelo de desarrollo más equitativo y competitivo, donde el campo se convierte en un motor de progreso y bienestar.

Según cifras entregadas por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del departamento, el presupuesto designado corresponde a 2024 y 2025, junto con los recursos provenientes del Sistema General de Regalías.

En ese sentido, durante el año pasado, la entidad ejecutó el 98.62 % del presupuesto, equivalente a más de $15.500 millones; asimismo, para lo corrido de 2025, se ha ejecutado parcialmente el 43.72 % de los $21.231 millones proyectados. A todo esto, se le suman los $9.400 millones destinados en proyectos de regalías, los cuales tienen un avance del 57 %.

Con esta mega inversión, Risaralda se posiciona como un referente nacional en inversión rural, enfocado en la transformación del campo, la modernización productiva y el fortalecimiento de las asociaciones campesinas. Además, con el crecimiento del 1.000 % en el presupuesto agropecuario en los últimos 25 años, se evidencia la fuerte voluntad política del actual Gobierno por priorizar el desarrollo rural, la tecnificación del agro y la generación de oportunidades sostenibles para las comunidades campesinas.