Quindicáncer y las 130 consultas gratis para mujeres estrato 1y2, con Sisbén o sin EPS en Armenia

Armenia

En Quindicáncer están realizando una campaña gratuita de prevención del cáncer de mama, con 130 consultas preventivas y tamizajes de mama para mujeres entre 40 y 69 años, sin EPS o con Sisbén estrato 1 y 2.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Patricia Franco, directora de la Liga Colombiana Contra el Cáncer, Quindicáncer que explicó “estamos haciendo una campaña referente al tema de la prevención del cáncer de mama. Campaña que se llama porque las quiero, las cuido.

¿Y de qué se trata?

Realmente lo que estamos tratando con esta campaña a nivel nacional es sensibilizar a las mujeres y a los hombres también sobre el cáncer de mama, que nos puede dar en cualquier momento y que con la prevención y con acciones rápidas, oportunas podemos llegar a tener diagnósticos, valga la redundancia, oportunos y obviamente un tratamiento si es que se requiere.

¿Qué deben hacer las personas para participar de la campaña?

Yo creo que esa es la parte más importante de esta interacción que tenemos y es invitar a las mujeres que estén sisbenizadas, en especial les llega la población vulnerable que no tiene en este momento cobertura a través de EPS.

y agregó “para que se puedan agendar con nosotros de manera gratuita en consultas de tamizaje hecha por médico general entrenado para que de ahí se detecten posibles signos de alerta o de alarma o síntomas y que puedan hacer esta consulta para poder diagnosticarles oportunamente si tienen alguna lesión o no.

¿Cómo las mujeres u hombres pueden solicitar la cita?

Yo les voy a dar un teléfono donde pueden llamar a la línea WhatsApp donde pueden escribir y ahí solicitar su cita de agendamiento, deben ser mujeres de entre los 40 y los 69 años y pueden escribir al WhatsApp 3156441468, a ese WhatsApp pueden escribir diciendo que cumplen los requisitos que son sisbenizadas, que no tienen ninguna EPS que las tenga afiliadas, que tienen entre 50 y 69 años y que requieren hacer la consulta de tamizaje de mama.

¿Hasta cuándo tienen plazo para aprovechar esta bonita campaña?

Nos pueden escribir hasta este lunes 3 de noviembre que viene, no importa que sea festivo, nos pueden escribir y ya nosotros revisamos y los vamos agendando y les vamos informando.

¿Cuántas consultas se tienen pensadas realizar gratuitamente para que la comunidad las aproveche?

En este momento tenemos 130 cupos totalmente gratuitos para la consulta de tamizaje de mama y por eso deben solicitar la cita al celular 315 644 1468, es la línea WhatsApp de donde Quindicáncer está recibiendo precisamente los mensajes y las llamadas de las mujeres y de los hombres que estén entre 40 y 69 años de edad que estén sisbenizados, que no tengan esa posibilidad con las EPS y les van a realizar esta consulta preventiva y tamizaje gratuito en Quindicáncer.