Pese a mensaje de urgencia e insistencia, discusión de la Reforma a la Salud seguirá suspendida

Congreso

Aunque el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que radicarán mensaje de urgencia e insistencia a la reforma a la Salud, ante la nueva suspensión que se le dio a su trámite en la Comisión Séptima del Senado, este mecanismo no cambiará los ritmos e esta célula legislativa.

Así lo confirmó el presidente de la comisión, el senador liberal Miguel Ángel Pinto, quien aseguró que la discusión seguirá suspendida hasta que se discuta y apruebe primero la reforma tributaria, para que haya claridad sobre la financiación de esa iniciativa.

“El que nos manden un mensaje de insistencia, que todavía no ha llegado a la comisión, yo no lo conozco de manera oficial, una vez llegue pues nosotros le daremos cumplimiento. Pero llevamos un mes y medio, casi dos, en el debate de la reforma de la salud; o sea ya está en el primer punto del orden del día”, comenzó diciendo Pinto.

Con esta nueva decisión de la comisión, explicó que “ahí está suspendido. Si no se pueden adelantar el resto de proyectos por el mensaje de urgencia, pues la comisión continuará en los debates de la reforma, cogiendo punto por punto, confrontándolo me imagino con el documento del Ministerio de Hacienda, y al final no se podrá votar sino hasta que no conozcamos la suerte de la ley de financiación”.