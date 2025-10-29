Pereira amaneció con múltiples pancartas con amenazas en contra de Álvaro López

Amenazas a Álvaro López ante la mala situación del Deportivo Pereira / Twitter: @DeporPereiraFC - Caracol Radio.

Deportivo Pereira atraviesa una crisis financiera y administrativa que ya ha trascendido a los resultados deportivos. Ante los pagos atrasados al plantel de jugadores, estos han decidido entrar en cese de actividades, negando a presentarse en los más recientes dos compromisos del equipo.

Resultado de esto, el club Matecaña utilizó su equipo Sub-20 y sufrió dos holgadas derrotas, quedando eliminado de los cuadrangulares. Primero cayó en casa 1-5 ante Águilas Doradas, posterior a ello fue goleado 4-0 por el Deportivo Pasto.

Las voces de inconformidad señalan principalmente a Álvaro López, presidente y máximo accionista del club. El alcalde de la ciudad, Mauricio Salazar, retirará el patrocinio al equipo si López continúa al frente. Se hablan de cerca de $3.050.000.000.

El Alcalde de Pereira se pronuncia respecto a la vergonzosa gestión de Álvaro López en @DeporPereiraFC 🟡🔴



Me parece bien que, aunque eso no soluciona nada, la máxima autoridad de la ciudad se una a las voces de inconformidad. pic.twitter.com/a4wQ1v1Rvt — Mauricio Gómez Buriticá (@elmago_b) October 28, 2025

De igual manera, el Gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, expresó su preocupación por la situación que atraviesa el club. Si bien no presionó para un cambio de administración, si pidió un cambio en los manejos.

🐺⚽️ Como Gobernador de Risaralda expreso mi preocupación por la situación que atraviesa el Deportivo Pereira. Como Gobierno Departamental hemos invertido $900 millones en patrocinio para fortalecer el turismo y respaldar al Grande Matecaña, símbolo de identidad y orgullo para… pic.twitter.com/jXjb6lzIfq — Juan Diego Patiño Ochoa (@PatinoJuanD) October 29, 2025

Como si fuera poco, el Ministerio del Deporte anunció que comenzó un proceso sancionatorio contra el club, lo cual podría derivar en el retiro del reconocimiento deportivo, algo que de pasar, sacaría al equipo de la primera división.

El Ministerio del Deporte acaba de anunciar que inicia el proceso sancionatorio contra @DeporPereiraFC 🟡🔴.



No significa que suspendan hoy su reconocimiento deportivo, pero sí inician el proceso, garantizándole al club el derecho a la defensa.



¡Que se caiga lo que está flojo! https://t.co/n1frLM0baT — Mauricio Gómez Buriticá (@elmago_b) October 28, 2025

Amenazas contra Álvaro López

En medio de esta situación, la ciudad de Pereira amaneció con distintas pancartas, varias con mensajes amenazantes hacia Álvaro López, presidente y máximo accionista del equipo, y su familia.

Amenazas en Pereira contra Álvaro López / Caracol Radio. Ampliar