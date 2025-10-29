Pereira amaneció con múltiples pancartas con amenazas en contra de Álvaro López
El presidente y máximo accionista del Deportivo Pereira recibió amenazas contra su vida y la de su familia.
Deportivo Pereira atraviesa una crisis financiera y administrativa que ya ha trascendido a los resultados deportivos. Ante los pagos atrasados al plantel de jugadores, estos han decidido entrar en cese de actividades, negando a presentarse en los más recientes dos compromisos del equipo.
Resultado de esto, el club Matecaña utilizó su equipo Sub-20 y sufrió dos holgadas derrotas, quedando eliminado de los cuadrangulares. Primero cayó en casa 1-5 ante Águilas Doradas, posterior a ello fue goleado 4-0 por el Deportivo Pasto.
Las voces de inconformidad señalan principalmente a Álvaro López, presidente y máximo accionista del club. El alcalde de la ciudad, Mauricio Salazar, retirará el patrocinio al equipo si López continúa al frente. Se hablan de cerca de $3.050.000.000.
De igual manera, el Gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, expresó su preocupación por la situación que atraviesa el club. Si bien no presionó para un cambio de administración, si pidió un cambio en los manejos.
Como si fuera poco, el Ministerio del Deporte anunció que comenzó un proceso sancionatorio contra el club, lo cual podría derivar en el retiro del reconocimiento deportivo, algo que de pasar, sacaría al equipo de la primera división.
Amenazas contra Álvaro López
En medio de esta situación, la ciudad de Pereira amaneció con distintas pancartas, varias con mensajes amenazantes hacia Álvaro López, presidente y máximo accionista del equipo, y su familia.