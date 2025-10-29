Capturan a dos extorsionistas señalados de exigirle hasta 250 millones de pesos a comerciantes

Cúcuta

En el municipio de El Zulia fueron capturados dos presuntos extorsionistas, señalados de hacer millonarias exigencias de hasta 250 millones de pesos a comerciantes en el Área Metropolitana. El modus operandi era intimidar a sus víctimas a través de mensajería instantánea.

“Realizamos una operación en el municipio de El Zulia. Fueron capturadas dos personas que simulaban pertenecer al autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia” indicó el coronel Fabio Ojeda, comandante de la policía metropolitana de Cúcuta.

“Esas personas tenían la modalidad de enviar correos o conseguirse el número y a través de la aplicación WhatsApp enviar mensajes amenazantes a comerciantes”, agregó el oficial.

Indicó que fueron los “comerciantes y comunidad en general quien decidió denunciar a estas dos personas y en una investigación de la Policía Nacional en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación, logramos la captura de estos dos presuntos extorsionistas, los cuales fueron cobijados con medida intramural”.

Hizo un llamado a la comunidad, para que “por favor denuncien. Este es nuestro principal insumo para iniciar las investigaciones y adicionalmente decirles que no paguen. Esta es la gasolina para que estos delincuentes, estos sinvergüenzas sigan acometiendo esas actividades”.