Lunes 27 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Miguel Grisales de la Colombia Humana es el ganador de la Consulta Popular del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes del Quindío luego del proceso de pre-conteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Según el boletín 17 de la registraduría con el 100% de las mesas escrutadas, Miguel Grisales logró 6179 votos, frente a los 5266 de Carlos Ernesto Rozo y los 2.826 de Cristian David Giraldo que ocuparon los tres primeros lugares, en el cuarto lugar Mónica Paola Bolívar con 2178, votos, quinto lugar con 1762 votos para Natalia del Pilar Marín y sexto lugar Álvaro Molina 1611 votos.

En el Quindío de 503.910 aptas para votar el Quindío, votaron 26,499 es decir el 5.25% del potencial electoral, de estos 26.499, fueron 20.362 en total por candidatos o partidos, es decir hubo 2731 votos nulos y 3406 votos no marcados.

Miguel Ángel Grisales Suárez tiene de 30 años de edad, tiene formación técnica en el Sena y en la Escuela de Administración Pública, desde hace 10 años milita en la Colombia humana y ha ejercido liderazgo comunal en el barrio Los Quindos de Armenia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En redes social el precandidato del Pacto Histórico Miguel Grisales escribió “envío un mensaje de unidad y cariño. Felicitar a todos los compañeros candidatos que han hecho una campaña muy bonita con sus equipos y con la gente. A partir de las 4:00 pm la campaña queda atrás y llega el desafío de la unidad después de las complejas dinámicas electorales.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Y agregó “Para todos ha sido un reto y una enseñanza, espero que esa experiencia conjunta nos sirva para tener un proceso ganador en marzo. Mi compromiso de respetar los resultados electorales y acompañar a la lista que se conforme y la campaña presidencial. Recuerden que la unidad es la victoria y el pacto histórico será con la gente, con el pueblo.

El balance de las autoridades fue positivo en la jornada de la consulta del pacto histórico, sin embargo, las mayores quejas fueron por la falta de mesas de votación en algunos puestos de votación como en el sector del CAM lo que genero filas y demoras, así lo denuncio el concejal del pacto histórico Jhonatan Rojo

De acuerdo con la personera municipal, Juliana Victoria Ríos Quintero, la jornada transcurrió con total tranquilidad y sin alteraciones del orden público. Solo se presentó una queja relacionada con la habilitación de mesas de votación, ya que en algunos puestos únicamente se encontraban disponibles dos mesas, y en la mesa número uno, donde usualmente votan los adultos mayores se registraron largas filas.

“Esta situación fue atendida oportunamente por los delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, quienes habilitaron un nuevo cubículo para agilizar el proceso y garantizar la comodidad de los votantes”, explicó la personera.

La otra denuncia de Voceros del pacto histórico en el Quindío es que al parecer actores políticos ajenos a esa colectividad habrían presionado para votar por precandidatos que no representan la base popular en la consulta de ayer domingo, las autoridades anunciaron investigaciones sobre este tema en particular.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En noticias judiciales Como posible responsable de los delitos de prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación agravado, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente a la exgobernadora del Quindío, Amparo Arbeláez Escalante.

Según la Fiscalía, la exmandataria es señalada de tramitar una ordenanza ante la Asamblea Departamental, que le permitió transferir bienes y celebrar un contrato de cesión gratuita de un predio público de 19.527 metros cuadrados con la Asociación Abrazar estamos hablando del estadio de Calarcá.

En el documento se señala que el bien cedido, ubicado en la variante Calarcá (Quindío) – Ibagué (Tolima), fue destinado para poner en funcionamiento la sede de la asociación beneficiada e incluyó el estadio de fútbol Guillermo Jaramillo Palacio, desconociendo la ordenanza departamental que no autorizó la transferencia del escenario deportivo.

Sin embargo, en el curso de la investigación se conoció que el particular sacó provecho del recinto y asumió su administración. Cabe recordar que, por orden judicial, el estadio fue restituido a Calarcá el 28 de abril de 2022.

Producto de estas actuaciones quedaron en evidencia otras posibles anomalías como la autorización que se dio para ceder a una entidad privada un predio de uso público, que realmente pertenecía al municipio y no al departamento, aspecto que generó un detrimento patrimonial superior a 12.100 millones de pesos.

Cabe recordar que por este mismo caso está siendo investigado el exgobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas que para la época de los hechos era el representante legal de la Fundación Abrazar.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío, asesinaron a un hombre a la salida de la cárcel de mediana seguridad luego de visitar a su hijo que está preso, la víctima tenía antecedentes por varios delitos

Como Jesús Antonio Tavares alias “Chucho” de 58 años de edad, fue identificada la persona que fue asesinada en la tarde del sábado 25 de octubre en el municipio de Calarcá.

El hecho se presentó en la calle 16 con carrera 34 en un parqueadero público frente a la cárcel de Peñas Blancas, momentos en que es agredido por impacto de arma de fuego por dos personas que se movilizaban en motocicleta.

Según la Policía el hombre fue trasladado al hospital local, donde por la gravedad de las heridas fallece; por otra parte, resultó lesionada otra persona, quién fue trasladado a centro hospitalario en la ciudad de Armenia.

La víctima del ataque sicarial según información de la Policía era integrante del grupo de delincuencia común organizado “Los Chukis” desarticulado en el año 2017, desempeñaba el rol como administrador de un lugar de expendio estupefacientes.

Alias “Chucho: tenía antecedentes por el delito de tráfico de estupefacientes, concierto para distinguir y amenazas; esta persona se encontraba en el establecimiento penitenciario visitando a un hijo, quien se encuentra recluido por el delito de homicidio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Policía Nacional en articulación con el Ejército Nacional, lograron la captura en Armenia de Jonathan Steven Jiménez Pineda, conocido con el alias de “Carroña” y que figura en el cartel de los delincuentes más buscados del Quindío.

Esta acción se llevó a cabo en el barrio Buenos Aires Plano en vía pública, donde los uniformados Al realizar la verificación le fueron incautados 220 envoltorios con bazuco, 120 bolsas plásticas herméticas con marihuana y $800.000 pesos en efectivo en billetes de diferentes denominaciones.

Cuando los uniformados identifican al capturado, evidencian que hace parte del volante de los más buscados en el Quindío y que pertenecería a un Grupo de Delincuencia Común Organizado denominado “La Herencia”, grupo que fue desarticulado en el mes de marzo con la ejecución de 34 allanamientos y la captura de 14 personas mediante orden judicial.

Durante más de tres años desarrolló su actuación criminal como administrador de expendios fijos y móviles, registrando dos anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en hechos presentados en el año 2024.

La Policía Nacional en ofensiva contra el delito, capturó en flagrancia a dos personas con los alias de “CHINGA” de 26 años y “El Caleño” de 22 años en el sur de la capital del Quindío por porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Como Hernando Rodríguez Ríos fue identificado el motociclista que murió en un accidente de tránsito ocurrido el sábado 25 de octubre en la vía Rio verde-Barragán sector la Bascula al sur del Quindío, la victima se movilizaba en una motocicleta y un hecho que es investigado fue atropellado por un vehículo particular.

Efigas en el Eje Cafetero ha emitido un mensaje de tranquilidad ante la preocupación por una posible escasez de gas natural en Colombia. Aunque las negociaciones continúan, la empresa asegura que no habrá desabastecimiento del combustible, pero es posible que se presenten variaciones en las tarifas.

El gerente de la empresa, Carlos Mazeneth, explicó que el país atraviesa una situación coyuntural en la producción de gas, pero no habrá desabastecimiento, aunque el suministro está garantizado, sí podrían presentarse incrementos en los precios, debido a los costos que implica traer el gas importado.

El directivo de Efigas agregó que, aunque los colombianos no deben preocuparse por un posible desabastecimiento, sí podrían cambiar las condiciones de precio, lo que afectaría su competitividad frente a otras fuentes de energía.

Desde el Quindío, el presidente de Asotrans Marino Quintero advirtió que si el gobierno nacional no reversa el incremento del precio de la gasolina habrá alzas en las tarifas de fin de año

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las autoridades de Tránsito del Quindío resaltan que la creación de la secretaría de Tránsito en Montenegro debe cumplir la misionalidad de proteger la vida en las vías

Recordemos que con 12 votos positivos y uno negativo, el Concejo Municipal aprobó la creación de la propia Secretaría de Tránsito y Transporte de Montenegro, así como la conformación de una empresa de sociedad mixta que gestionará esta nueva dependencia.

El director del Instituto Departamental de tránsito del Quindío, IDTQ, Uriel Enoc Ortiz reconoció que el deber es cuidar vidas y salvar vidas en las vías por eso considera que si Montenegro crea dicha secretaría bajo esta premisa es totalmente bienvenida.

Advirtió que la jurisdicción de Montenegro presenta uno de los corredores más accidentados del departamento por eso desde la entidad estarán atentos a brindarles el apoyo que requieran puesto que tienen seis meses para materializar este proyecto.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Deslizamientos y crecientes súbitas entre las principales amenazas por lluvias en el Quindío

Debido a la segunda temporada de lluvias que se espera sea hasta mediados del mes de diciembre, el secretario del Interior del departamento Jaime Andrés Pérez dijo que establecen el monitoreo correspondiente para disminuir el impacto de las emergencias.

Fue claro que las amenazas están relacionadas con las crecientes súbitas en los diferentes ríos y deslizamientos puntualmente en la zona cordillerana del departamento.

Afirmó que están en constante comunicación con los organismos de socorro para articular esfuerzos ante cualquier eventualidad que pueda registrarse en los diferentes municipios del departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Más de 1.200 jóvenes y ciudadanos se dieron cita en la Plaza Bolívar de Armenia durante la Feria de Empleabilidad Joven 2025

Ciudadanos en Armenia evidencian la preocupación por la falta de empleo y exigen ferias con oportunidades laborales más constantes

Varios ciudadanos que participaron del proceso reconocieron que es muy complejo el panorama de empleabilidad en la ciudad y el departamento porque son pocas las oportunidades para todas las profesiones.

Dieron a conocer la necesidad de establecer ferias de empleo con mayor frecuencia en diferentes municipios del departamento con el fin de contar con mayor oportunidad de encontrar un empleo formal y con todas las garantías de estabilidad.

La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, llevó a cabo la Comisión Local de Fútbol en la que se definieron las medidas de seguridad y convivencia para el encuentro entre Deportes Quindío vs Real Cartagena, correspondiente a la fase de clasificación Torneo BetPlay Dimayor.

Entre las medidas establecidas está que la Venta de boletería: disponible en los puntos habituales (Sede Deportes Quindío) y el día del partido en las taquillas del Estadio Centenario. Con promoción especial, se autoriza boletería 2x1 para los asistentes.

Los menores entre 5 y 10 años podrán ingresar gratuitamente a las tribunas Oriental y Occidental, acompañados de un adulto responsable que cuente con su respectiva boleta de ingreso y documento de identidad.

se permitirá la presencia de afición visitante en la tribuna sur, por lo cual se invita a todos los asistentes a mantener el respeto y el buen comportamiento durante el encuentro y no se permitirá el ingreso de camisetas ni elementos alusivos a equipos diferentes al Deportes Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En la Casa de la Cultura Antonio Valencia del “municipio libre de Circasia”, el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya y el equipo de trabajo de PROYECTA, en cabeza de la gerente Lina Marcela Roldán Prieto, llevaron a cabo la socialización del inicio de obras correspondientes al programa “Cambio mi casa”,

Esta iniciativa se ejecutará en 9 localidades quindianas, y comprende en el caso de Circasia, el mejoramiento de 35 unidades habitacionales urbanas y rurales, cuyos beneficiarios fueron previamente designados luego de procesos rigurosos y apegados a las normas que para el caso aplican.

El fin de semana la empresa Proyecta entregó de forma oficial la obra de renovación de la Plaza Bolívar del municipio de Buenavista, que contó con una inversión de $782 millones de pesos.

Con una muestra que exalta la identidad, el color y la memoria del Eje Cafetero, el Museo de Arte de Armenia y el Quindío (Maqui) inauguró la exposición Artistas de Armenia expresan el Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (PCCC), que estará abierta al público hasta el 15 de noviembre en la bodega principal de café de la antigua estación del ferrocarril, en horario continuo de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

En el marco del convenio interadministrativo, EPA y la Alcaldía de Armenia invierten 1.200 millones de pesos para la reposición del descole de alcantarillado ubicado en la manzana E del barrio Manuela Beltrán, una obra que mejora la infraestructura y beneficia a 500 usuarios en la capital quindiana.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Buenas noticias, en Armenia más de 400 moteros participaron de la Rodada con ADN Rosa en favor de la Fundación Lazo Rosa que atiende pacientes diagnosticados con cáncer de escasos recursos

En deportes, Caciques del Quindío se clasificó para los cuartos de final de la Liga Nacional de Fútbol de Salón tras derrotar 5 a 2 Zipaquirá en el partido de vuelta anoche en el coliseo de Circasia y ganar la serie por marcador de 12 a 6

De otro lado, la natación quindiana volvió a destacar en los Juegos Intercolegiados 2025. La nadadora Ivanna González conquistó seis medallas, una de oro, dos de plata y tres de bronce para el departamento, mientras que Juan Alejandro Sosa sumó una presea de plata, completando siete medallas en total para el Quindío

Hoy hay fútbol en Armenia, a las 5y15 de la tarde en el estadio Centenario, el Deportes Quindío enfrentará a Real Cartagena en la última fecha del Torneo Dimayor de la B, el Deportes Quindío debe ganar para poder clasificar entre los ocho primeros del campeonato.