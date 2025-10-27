Marco Antonio Solís llega por primera vez a Villavicencio con su tour mundial “Más Cerca de Ti”

La capital del Meta se prepara para recibir por primera vez a Marco Antonio Solís, más conocido como El Buki, uno de los artistas más emblemáticos de la música mexicana.

El esperado concierto se realizará el próximo sábado 01 de noviembre en el Coliseo Las Malocas, como parte de su gira mundial Más Cerca de Ti World Tour 2025, que ha recorrido América y Europa con gran éxito.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Marco Antonio Solís ha conquistado al público con clásicos como “Si no te hubieras ido”, “Dónde estará mi primavera”, “Tu cárcel” y “La Venia bendita”.

Su estilo romántico, voz emotiva y habilidad para interpretar canciones que hablan del amor, la vida y la nostalgia lo han convertido en un ícono de la música en español. Ha vendido más de 60 millones de discos y ha sido galardonado con premios Grammy, Billboard y múltiples reconocimientos internacionales.

El evento en Villavicencio promete ser uno de los más grandes del año, con una producción de alto nivel y tecnología de punta.

Se espera la asistencia de más de 6 mil espectadores, quienes podrán disfrutar del espectáculo desde localidades como Alfombra Roja, Palcos Diamante, Oro, Plata, Platino, Bronce, VIP y Gradería.

Además, contará con invitados especiales como Rafa Pérez, Kevin Gómez y Angie Cardona, quienes abrirán la noche con su talento. La boletería está disponible en www.boletosya.co

La llegada de El Buki a Villavicencio marca un hito en la historia musical de la región, y sus seguidores ya se preparan para vivir una noche inolvidable llena de emociones, recuerdos y grandes canciones. Todo está listo para recibir a Marco Antonio Solís en un concierto que promete ser inolvidable.