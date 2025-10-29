Representante a la cámara pide gobernador ad hoc para Santander; Juvenal Díaz le dice irresponsable

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Álvaro Rueda, representante a la cámara pide gobernador ad hoc para Santander

Bucaramanga

El representante a la Cámara por Santander, Álvaro Rueda pidió la designación de un gobernador ad hoc para Santander.

Rueda afirma que el actual mandatario, Juvenal Díaz Mateus ha participado de forma indebida en política durante la coyuntura por el cambio de los alcaldes de Bucaramanga y de Girón.

Incluso, el congresista asegura que el gobernador Diaz Mateus ha hecho reuniones con su gabinete para indicarles por quién deben votar en las elecciones atípicas en estas ciudades.

Aseguró que el gobernador ha aprovechado esos espacios para presentar sus candidatos al congreso de la República.

La respuesta del gobernador

En un video, el mandatario seccional dijo que el congresista “hace acusaciones tendenciosas”. “Nadie se ha inscrito, representante, expresó el gobernador al referirse al proceso electoral en Bucaramanga.

Con relación a las reuniones con sus secretarios dijo que lo hace todos los martes y los fines de semana. “Estamos en un proceso de evaluación del cumplimiento de metas y ejecución del presupuesto”.

“Es lo que la ley me manda”, expresó sobre la designación del alcalde de Bucaramanga. Lo mismo en Girón, dijo.

“No puedo ni para bien ni para mal, llamarlos para influir en sus decisiones”, apuntó.

Anunció que va a denunciar al representante por injuria y calumnia.