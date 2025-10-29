Representante a la cámara pide gobernador ad hoc para Santander; Juvenal Díaz le dice irresponsable
El cruce de declaraciones ocurre en medio del cambio de alcaldes en Bucaramanga y Girón.
Álvaro Rueda, representante a la cámara pide gobernador ad hoc para Santander
Redes Sociales de Álvaro Rueda
Bucaramanga
El representante a la Cámara por Santander, Álvaro Rueda pidió la designación de un gobernador ad hoc para Santander.
Rueda afirma que el actual mandatario, Juvenal Díaz Mateus ha participado de forma indebida en política durante la coyuntura por el cambio de los alcaldes de Bucaramanga y de Girón.
Incluso, el congresista asegura que el gobernador Diaz Mateus ha hecho reuniones con su gabinete para indicarles por quién deben votar en las elecciones atípicas en estas ciudades.
Aseguró que el gobernador ha aprovechado esos espacios para presentar sus candidatos al congreso de la República.
La respuesta del gobernador
En un video, el mandatario seccional dijo que el congresista “hace acusaciones tendenciosas”. “Nadie se ha inscrito, representante, expresó el gobernador al referirse al proceso electoral en Bucaramanga.
Con relación a las reuniones con sus secretarios dijo que lo hace todos los martes y los fines de semana. “Estamos en un proceso de evaluación del cumplimiento de metas y ejecución del presupuesto”.
Gobernador de Santander responde a acusaciones de participación en política
“Es lo que la ley me manda”, expresó sobre la designación del alcalde de Bucaramanga. Lo mismo en Girón, dijo.
“No puedo ni para bien ni para mal, llamarlos para influir en sus decisiones”, apuntó.
Anunció que va a denunciar al representante por injuria y calumnia.