Formulan cargos a Mauricio Aguilar, exgobernador de Santander por adición presupuestal irregular

La Procuraduría General de la Nación anunció este martes 28 de octubre que ha formulado pliego de cargos en contra de Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado, exgobernador de Santander (2020 - 2023), por presuntas irregularidades en la suscripción de un decreto con el que se aprobó un ajuste de más de $4 mil millones para el mejoramiento de la vía secundaria que comunica a Vélez con Guavatá.

La entidad señaló que “el entonces mandatario habría avalado la adición presupuestal a pesar de las posibles deficiencias en el trámite del ajuste y que se carecía de los estudios necesarios para su implementación".

La Procuraduría manifestó que la actuación de Aguilar, en su calidad de gobernador, podría generar responsabilidad disciplinaria.

“Al parecer, pasó por alto que no había estudios de exploración geotécnica complementaria que permitieran evaluar de manera precisa la estructura de contención más adecuada, entre otros aspectos técnicos que requería el corredor vial", se lee en el pronunciamiento oficial.

El proceso seguirá su curso y el exgobernador tendrá la posibilidad de ejercer su defensa ante el pliego de cargos que le fue notificado por el ente de control.