Presidente: reúnase conmigo y dígame quién quiere asesinarme, dice en 6AM Cathy Juvinao

La representante Catherine Juvinao indicó en entrevista con 6AM de Caracol Radio que hay un alto grado de preocupación, comentó que se les ha dicho que hay un plan de atentar contra ella y otros representantes con el fin de generar intranquilidad en el país.

Aseguró que le ha pedido al presidente Petro que se les de más información, pero no ha recibido respuesta: “No es algo que solo se pueda publicar en trinos nada más”. La representante también se pregunta qué está pasando con la seguridad en el país y recordó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

“Yo no sé si esto lo están haciendo para amedrentarme o si es una estrategia para mantenerlo a uno vigilado o qué está pasando”, agregó que quienes están detrás de estas amenazas quieren generar desasosiego y hay muchos congresistas que están preocupados.

Catherine Juvinao comentó que: “Creo que hay organizaciones criminales inescrupulosas que quieren que los que estamos participando en la contienda electoral estemos abrumados, como efectivamente lo estamos. Le pido a presidente Petro que maneje esta información con la mayor cautela, yo no creo que eso se deba hacer por X como lo ha venido haciendo él”.

Afirmó que ya está tocando instancias internacionales porque no se siente segura con las autoridades en el país.

Todo esto se dio luego de un intercambio de trinos del presidente Gustavo Petro en X, con la representante, después que Juvinao cuestionara en redes al primer mandatario por vincular al asesino del senador Miguel Uribe Turbay con la Junta del Narcotráfico. “¿La Segunda Marquetalia es ahora la mismísima Junta del Narcotráfico, presidente Gustavo Petro?”, escribió la representante a la Cámara.

¿La Segunda Marquetalia es ahora la mismísima Junta del Narcotráfico, presidente @petrogustavo? https://t.co/kYXrjVhz1b — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) October 28, 2025

Noticia en desarrollo...