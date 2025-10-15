“ Infotic de Manizales se beneficiaba del proceso de contratación del Icetex”: Representante Juvinao

Manizales

La representante Catherine Juvinao del partido verde denunció que el proceso para el desarrollo de una aplicación del Icetex podría beneficiar a una empresa manizaleña conocida como Infotic .

¿Qué hace Infotic y qué origen tiene?

Infotic es una empresa pública adscrita a Infimanizales y por ende a la Alcaldía de la capital caldense que tiene como fin prestar algunos servicios informáticos y de servicios a otras entidades públicas del orden local y nacional.

El concejal Julián García el politólogo realizó hace unos meses unos debates donde exigía la liquidación de esta empresa que según él tiene secuestrada a Manizales

“El último debate de control político que nosotros le hicimos a Infotic, nosotros decíamos algo y es que el municipio de Manizales está secuestrado por esa empresa. Esa es una empresa que se creó aproximadamente en el 2004 o 2005 y que se hicieron unas argucias jurídicas justamente para que el municipio de Manizales no se pudiese desprender de ellas” comentó García.

El concejal lamentó que la empresa solo se pueda vender a organizaciones públicas y no privadas.

Denuncia icetex

Volviendo a la actualidad la representante a la Cámara Catherine Juvinado de la alianza verde denunció que hay una estrategia para favorecer a Infotic en el proceso de contratación.

La congresista comentó que Infotic tiene un contrato con Icetex que firmó en el 2022 por $34 mil millones. “Desde el comienzo intentaron hacerles una adición presupuestal sin un sondeo de mercado, con una cotización que desde el principio estuvo volada”

El 2 de septiembre de este año, el Comité de Adquisiciones de Icetex habría seleccionado a Infotic para otorgarle un contrato de $10 mil 696 millones con un plazo de 16 meses, de acuerdo con Juvinao.

“El pasado 2 de septiembre el comité de adquisiciones se vuelve a reunir con presencia del vicepresidente de operaciones y tecnología, el Sr. Jaime Becerra y con la presencia del presidente del ICETEX, Álvaro Urquijo. Ese mismo día el grupo de contratación presenta una tabla evaluativa con las tres cotizaciones que tenían. Y para sorpresa de nadie, Infotic saca una calificación perfecta. Mejor dicho, la octava maravilla del mundo Infotic”, comentó la representante

La congresista pidió a la Contraloría y a la Procuraduría suspender el proceso y adelantar una invitación pública a interesados en desarrollar el contrato.