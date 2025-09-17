“¿Cuál es la necesidad de mentir y victimizarse?”: Catherine Juvinao enfrenta al MinEducacion

Catherine Juvinao discutió con el ministro de Educación, Daniel Rojas, en los pasillos del Congreso este martes, 16 de septiembre. Fotos: capturas de pantalla.

La Comisión sexta de la Cámara de Representantes fue escenario de un enfrentamiento entre Catherine Juvinao y el ministro Daniel Rojas, por la discusión del presupuesto para la educación.

Y es que al término del debate, la congresista enfrentó al ministro por los recursos para otorgar subsidios a los usuarios del Icetex.

Lo persiguió por los pasillos del Congreso, y le lanzó varias preguntas sobre el Presupuesto General en 2026, y por a los subsidios para los beneficiarios del Icetex de estratos 1, 2 y 3.

Sin embargo, el ministro Rojas decidió no responder y le hizo un llamado a la cordura, tras estar persiguiéndolo con preguntas a la salida del Congreso.

¿Invitación a almorzar?

La congresista contó que el ministro la invitó a almorzar para responderle las preguntas, no obstante, dijo que la dejó con la invitación porque no la cumplió .