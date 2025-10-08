Representante Juvinao denuncia irregularidades por más de $10 mil millones en contrato del ICETEX

La representante a la Cámara Cathy Juvinao reveló una serie de presuntas irregularidades en un contrato que adelantaría el ICETEX para el desarrollo de una aplicación tecnológica.

Según la congresista, el proceso habría sido direccionado hacia una empresa específica, sin cumplir con los principios de transparencia y pluralidad en la contratación pública.

El contrato que habría sido direccionado

De acuerdo con Juvinao, el contrato tendría un valor aproximado de 10.800 millones de pesos y estaría orientado a beneficiar a la empresa INFOTIC, una sociedad mixta con participación pública y privada en el departamento de Caldas.

La congresista aseguró que desde las reuniones del Comité de Adquisiciones del ICETEX, realizadas entre junio y septiembre de este año, se habría buscado entregar el proyecto sin convocatoria pública y a través de la figura de convenios interadministrativos, un mecanismo que permite la contratación directa entre entidades del Estado, pero que, según la denuncia, en este caso se habría usado de forma irregular.

Denuncia sobrecostos y falta de estudios de mercado

La representante explicó que dentro de la misma entidad hubo asesores y funcionarios que advirtieron inconsistencias en el proceso.

Indicaron que no era posible adicionar el contrato existente con INFOTIC, pues ello excedía el objeto contractual, y además cuestionaron la ausencia de un sondeo de mercado real que justificara las cifras planteadas.

Según Juvinao, las cotizaciones iniciales del proyecto llegaron a estar en 18.000 millones de pesos, luego bajaron a 12.000 millones y finalmente quedaron en cerca de 10.800 millones. Sin embargo, estudios técnicos apuntan a que el costo real de una aplicación con las mismas características podría estar entre 900 millones y 1.000 millones de pesos, incluyendo los 16 meses de soporte y mantenimiento solicitados por el ICETEX.

De confirmarse, esto representaría un sobrecosto de hasta once veces el valor estimado del proyecto.

Advertencias internas y presiones a funcionarios

La congresista también aseguró que varios asesores técnicos y jurídicos del ICETEX alertaron sobre las irregularidades, pero sus observaciones habrían sido ignoradas por las directivas.

Incluso, algunos funcionarios habrían sido presionados para renunciar tras advertir los posibles riesgos legales y financieros del proceso.

Juvinao calificó de “muy delicado” que se pretendiera adjudicar el contrato “a toda costa”, ignorando las advertencias de la propia planta de la entidad y descartando otras propuestas de manera cuestionable.

Llamado a la transparencia

En su denuncia, la congresista hizo un llamado al presidente del ICETEX, Álvaro Urquijo, para que suspenda el proceso de contratación y convoque una licitación pública con reglas claras y amplia participación de oferentes.

“Yo no estoy en contra de que el ICETEX desarrolle una aplicación, pero debe hacerse con transparencia, pluralidad y un valor real, no inflado”, señaló Juvinao.