Jorge Iván González analiza el balance económico del país durante seminario en Tunja

En el Auditorio de SINDIMAESTROS de Tunja se realizó este martes un seminario sobre balance económico, que contó con la participación del doctor Jorge Iván González, exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP). El economista llegó al departamento de Boyacá especialmente para compartir su visión sobre la situación actual del país y los desafíos en materia fiscal.

Durante su intervención, González explicó que su presentación se centró en «...revisar cómo está la situación económica del país, qué se ha logrado y qué se puede mejorar...»”. Según indicó, «...Colombia ha tenido un crecimiento moderado; no ha sido malo, pero tampoco el esperado. Las proyecciones que se habían hecho al inicio del gobierno no se cumplieron completamente...».

El experto también se refirió al Plan Nacional de Desarrollo, señalando que, aunque contiene objetivos importantes, el Ejecutivo ha perdido el foco en temas prioritarios. «...El plan tiene ideas muy buenas, pero el gobierno ha desviado su atención hacia asuntos menos relevantes. Es necesario retomar los temas estructurales para corregir la ruta económica...», afirmó González.

Finalmente, advirtió que, pese a las dificultades fiscales, el país dispone de recursos considerables, como los provenientes del sistema general de regalías, pero enfatizó que se requiere una mejor planeación para evitar su desperdicio. «...No se han logrado consolidar suficientes proyectos regionales que permitan aprovechar plenamente los recursos disponibles...», concluyó.