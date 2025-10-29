Investigan millonario contrato del Distrito de Riego ASOLAGUNITAS en Cuítiva

La Personería de Cuítiva, en cabeza de Fabio Guillermo Araque Álvarez, remitió a la Procuraduría Provincial de Sogamoso una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en la contratación de los estudios y diseños del Distrito de Riego ASOLAGUNITAS, cuyo valor ascendió a $149.900.000. De acuerdo con el funcionario, el contrato fue ejecutado y pagado sin cumplir los estándares técnicos exigidos por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).

«...Encontramos documentos que no cuentan con soporte técnico ni ambiental, pero aun así fueron aprobados y liquidados. Esto podría configurar una pérdida total de los recursos públicos invertidos...», explicó el personero Fabio Guillermo Araque Álvarez. La investigación vincula al exalcalde Segundo Aldemar Toca Suárez, al exsecretario de Planeación Camilo Andrés Martínez Varina y al actual mandatario Jorge Andrés Alarcón Avella, quien liquidó el contrato.

El proyecto de riego pretendía mejorar la productividad agrícola en la zona y garantizar el acceso al agua para los cultivos de los campesinos; Sin embargo, según el informe, los estudios entregados carecen de validez técnica y no pueden ser usados para ejecutar la obra. «...Los campesinos se quedaron sin el distrito y el municipio sin los recursos...», agregó Araque Álvarez, quien aseguró que se recopilan pruebas para determinar la existencia de posibles responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales.

La comunidad rural de Cuítiva ha expresado su preocupación ante la posible pérdida de un proyecto que beneficiaría directamente a pequeños productores. La Personería reiteró su compromiso con la vigilancia del gasto público y solicitó a los órganos de control priorizar este caso, que pone en evidencia las fallas en la planeación y supervisión de los contratos municipales.