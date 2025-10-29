Horóscopo del profesor Salomón para HOY 29 de octubre: Cáncer y Virgo, cuidado con las envidias

El profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo, entregó una frase de motivación para varios signos de cara a la jornada de este miércoles 29 de octubre de 2025. Muchos de ellos, deben procurar seguir sus sueños sin importar las envidias que hay a su alrededor. Mientras que otros se verán favorecidos por la llegada de dinero para este fin de año.

Precisamente, el número 29 simboliza la transformación y una intuición muy poderosa. Además, caracteriza a aquellas personas que van a lograr el éxito en todo lo que se propongan, bien sea en la salud, el dinero o el amor.

Para este miércoles 29 de octubre, el color es blanco y el número es el 9529. Entretanto, la recomendación en pleno cambio de luna es encender una vela blanca con un vaso lleno de agua. Esta se debe dejar en el marco de su casa, y una vez se disuelva, va a esparcir el líquido por todo el hogar para recibir la protección en fuego y agua.

Horóscopo del profesor Salomón para este 29 de octubre de 2025

Aries

Es importante revisar qué está sucediendo en sus relaciones con su familia. Recuerde que no se trata de ser solamente un proveedor, sino también compartir tiempo con sus seres queridos; por lo tanto, debe examinar qué debe fortalecer para alcanzar la verdadera felicidad.

Número: 4463

Tauro

Luche por lo que quiere. Que nada ni nadie lo detenga. Debe tomar la decisión de alcanzar sus sueños y objetivos, ya que usted es el único que sabe hasta dónde quiere llegar. Es bueno recibir el consejo de los demás, pero eso no define lo que busca.

Número: 5362

Géminis

Sepa aprovechar y administrar correctamente la abundancia que le está llegando. Esto implica ahorrar dinero e invertir en asuntos puntuales, ya que el día de mañana puede que no reciba los mismos ingresos que hoy está recibiendo.

Número: 7824

Cáncer

Tenga cuidado con sus enemigos y no se desespere ante las situaciones que ocurran a su alrededor. En este sentido, debe evitar las personas tóxicas y las envidias que se despiertan en su contra. A veces esto sucede cuando es sincero y

Número: 4463

Leo

Se vienen días de estabilidad, por lo que no debe dudar de lo que se viene porque todo va a estar bien. Recuerde que un rey no camina con la cabeza baja, y es importante afrontar las cosas con dignidad y fortaleza para conquistar lo que quiere.

Número: 1578

Virgo

Debe tener cuidado con la persona envidiosa, así como de los chismes y malos comentarios que surgen a su alrededor. Es importante superar esta situación con inteligencia y sin caer en el juego de los demás para que su imagen no se vea afectada.

Número: 0309

Libra

Es un día para no desesperarse. La paciencia es la clave para alcanzar las metas que tiene propuestas. Cuando maneja las cosas con calma, es capaz de tomar buenas decisiones y el camino se ve más claro, pero si se desespera, las situaciones se van a dar de forma negativa.

Número: 1577

Escorpio

Hay un ángel que se está activando y que lo acompañará para buscar soluciones a nivel económico, emocional y de salud. Para ello, es importante que lo invoque, proclamando: “Ángel protector mío, haz el trabajo que tienes que hacer para que mi vida mejore”. De esta manera, recibirá la ayuda que necesita.

Número: 6835

Sagitario

Va a estar cargado de mucho trabajo en el cierre del 2025. Sin embargo, este se verá recompensado con una buena suma económica, lo que le permitirá cerrar el año con una estabilidad positiva en este aspecto.

Número: 3450

Capricornio

Se verá favorecido por el dinero, ya que recibirá una buena suma que le permitirá cancelar deudas o también por algunas deudas que le pagarán; por lo tanto, la parte económica se activará de una forma especial.

Número: 7448

Acuario

No se dé por vencido. Siga adelante en busca de sus sueños y mantenga la fuerza necesaria para que pueda cumplir con lo que quiere a pesar de las dificultades que se presentan en la vida diaria. Las mejores cosas están por llegar.

Número: 0928

Piscis

Todo lo que se proponga lo puede alcanzar. Sin embargo, no debe dudar de las cosas, ya que se convierte en un obstáculo para lograr aquello que quiere. Si bien hubo altibajos, ha logrado resultados importantes en todos los aspectos de su vida.

Número: 1123