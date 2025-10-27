Signos del zodiaco que recibirán buenas noticias en la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre

Del 27 de octubre al 2 de noviembre, la suerte estará relacionada con soltar el control y adaptarse a los cambios. Mía Astral dice que “noviembre marca un punto de inflexión: un mes uraniano que nos invita a observar, soltar el ruido y darle espacio al silencio para que lleguen las respuestas”.

Tener suerte dependerá tanto de lo externo, sino también de la actitud con la que enfrente lo que viene. Además, este es un momento para mantener la calma, reorganizar prioridades y dejar que las cosas fluyan sin forzar.

Incluso, de acuerdo con la astrología, en esta ocasión la suerte acompañará a quienes estén abiertos a lo nuevo y confíen en los cambios que trae esta etapa. Estar atentos y receptivos puede hacer que las oportunidades aparezcan de forma natural.

Lea también: Signos a los que el amor les llega en octubre 2025: predicciones y conexiones

Signos del zodiaco que recibirán buenas noticias en la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre

Entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre, algunos signos del zodiaco recibirán noticias favorables y resultados que traerán alivio o alegría. Por esta razón, a continuación encontrará una lista detallada de los signos donde la energía de la semana impulsará algunas cosas para desbloquear situaciones estancadas

Le puede interesar: ¿Cuáles son los signos zodiacales que tienen menos carácter? Esto dice la astrología

Lista de los Signos del zodiaco que recibirán buenas noticias

Tauro

Esta semana puede traer buenas noticias relacionadas con el trabajo o las finanzas. Un proyecto que parecía detenido empieza a avanzar y podría recibir reconocimiento o una propuesta estable. La energía favorece la organización y el esfuerzo constante, lo que le permite ver resultados concretos después de un tiempo de espera.

Cáncer

Llegan noticias positivas en el ámbito emocional o familiar. Una conversación pendiente puede aclarar malentendidos y traer alivio. La energía de la semana favorece la empatía y la reconciliación, permitiendo que los lazos afectivos se fortalezcan y recuperen su armonía.

Lea también: ¿Cuáles son los signos zodiacales que tienen más suerte? IA responde

Virgo

Su disciplina y compromiso comienzan a rendir frutos. Es probable que reciba reconocimiento en el trabajo o respuesta positiva sobre algo que esperaba con paciencia. Las buenas noticias llegan como resultado de su constancia, reforzando la confianza en su propio camino.

Escorpio

Con el Sol transitando su signo, la suerte se activa en temas personales y emocionales. Es un momento de renovación, donde pueden surgir oportunidades inesperadas o el inicio de una etapa importante. Escorpio siente que recupera el control y que las puertas que se habían cerrado comienzan a abrirse.

Lea también: Este es el signo del zodiaco de las 5 personas más ricas del mundo: ¿Qué tienen en común?

Capricornio

Después de semanas de esfuerzo, se concretan asuntos que habían generado preocupación, como trámites, proyectos o temas legales. Esta semana le ofrece estabilidad y claridad, dándole la sensación de avanzar con bases más firmes hacia sus metas.

Le puede interesar: Los 5 signos más inteligentes para los idiomas: Esto dice la astrología

Números de la suerte de la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre

Aries: 3 – 14 – 27

3 – 14 – 27 Tauro: 5 – 16 – 29

5 – 16 – 29 Géminis: 8 – 12 – 30

8 – 12 – 30 Cáncer: 2 – 9 – 21

2 – 9 – 21 Leo: 1 – 19 – 33

1 – 19 – 33 Virgo: 4 – 11 – 25

4 – 11 – 25 Libra: 6 – 18 – 28

6 – 18 – 28 Escorpio: 7 – 13 – 22

7 – 13 – 22 Sagitario: 9 – 15 – 31

9 – 15 – 31 Capricornio: 10 – 17 – 26

10 – 17 – 26 Acuario: 3 – 20 – 34

3 – 20 – 34 Piscis: 2 – 8 – 24