Calendario lunar noviembre 2025: estas son las mejores fases para cortar el pelo

En noviembre de 2025, la Luna recorrerá sus cuatro fases principales con una cadencia que continúa marcando tanto el calendario astronómico como las prácticas naturales de muchas personas.

Cabe destacar que la Luna llena iluminará el cielo el 5 de noviembre, ofreciendo un momento propicio para la contemplación, la energía y la culminación de procesos.

De esta manera, hacia los días 12 y 13 se presentará el cuarto menguante, fase ideal para la reflexión y la limpieza emocional o energética. También tenga en cuenta que el 20 de noviembre llegará la Luna nueva, símbolo de nuevos comienzos y siembras, mientras que el 28 se completará el ciclo con el cuarto creciente, momento de crecimiento y consolidación.

Adicionalmente, estas fechas son esenciales para quienes sincronizan sus actividades agrícolas, espirituales o de bienestar con los ritmos lunares.

¿Qué relación existe entre las fases lunares y el crecimiento del cabello?

Desde la perspectiva de la astrología práctica y la sabiduría popular, el ciclo lunar ejerce una influencia simbólica en el crecimiento y la vitalidad del cabello. Se considera que cortarlo durante la fase de Luna creciente, es decir, entre la Luna nueva y la llena, estimula un crecimiento más rápido, fuerte y abundante.

Por otra parte, hacerlo durante la Luna menguante favorecería mantener el largo del corte por más tiempo o reforzar las raíces, ideal para quienes buscan un cabello más resistente y con menos necesidad de retoques.

Asimismo, algunas tradiciones combinan la fase lunar con los signos zodiacales: los de tierra y agua (Tauro, Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis) se asocian con nutrición, fortaleza y regeneración.

Aunque la ciencia moderna no ha comprobado una conexión fisiológica entre las fases de la Luna y el crecimiento capilar, muchas personas encuentran en este hábito un acto de intención consciente. Por ende, cortar el cabello, según la Luna, se convierte en un ritual de autocuidado, renovación y conexión con los ritmos naturales.

¿Qué aporta la agricultura biodinámica y qué dicen los expertos?

La agricultura biodinámica, desarrollada a partir de las enseñanzas de Rudolf Steiner y posteriormente profundizada por Maria Thun, propone una visión holística que conecta los ritmos celestes con los procesos naturales.

Desde este enfoque, los días se clasifican en cuatro tipos vinculados a los elementos y signos zodiacales: Root (tierra), Leaf (agua), Flower (aire) y Fruit (fuego).

Esta lógica también puede aplicarse simbólicamente al cuidado capilar. Los días Root se asocian con fortalecer el cuero cabelludo y las raíces; los días Leaf con nutrir, hidratar y estimular el crecimiento; mientras que los días Flower y Fruit favorecen la belleza, el brillo y el volumen del cabello.

Por más de que la ciencia moderna hace énfasis en que la salud capilar depende principalmente de la alimentación, las hormonas, la genética y la constancia en el cuidado diario, integrar la observación lunar puede añadir una dimensión consciente y ritual.

Debe considerar que Colombia pertenece al hemisferio norte, por lo que se deben usarse calendarios lunares correspondientes a esta región; el clima tropical influye en el cabello y los cultivos, por lo que se recomienda complementar estos ciclos naturales con cuidados adaptados a la humedad, el sol y las condiciones propias del entorno de este territorio.

Finalmente, si usted es de quienes desean conocer con exactitud los horarios de cada fase según su lugar de residencia, plataformas como ‘TimeandDate’, que ofrecen datos precisos y actualizados sobre la evolución del calendario lunar en todo el mundo.