Hallazgos fiscales por más de $23.000 millones de la Contraloría en una obra en Puerto Boyacá
El contrato fue adjudicado a la Asociación de Municipios del Magdalena Medio Antioqueño
Puerto Boyacá
Una auditoría de cumplimiento de la Unidad de Regalías de la Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales por $23.376 millones, en el proyecto de construcción de muro de contención de control de inundaciones y malecón sobre la ribera del río Magdalena en el municipio de Puerto Boyacá, Boyacá.
Se identificaron serias irregularidades en el proyecto como deficiencias en los estudios y diseños que derivaron en fallas técnicas que comprometieron la estructura, calidad y funcionalidad de la obra. También se vulneró el principio de planeación por la falta de una evaluación integral de viabilidad técnica, ambiental, jurídica y financiera, exigida para la correcta formulación y ejecución de proyectos de inversión pública.
La auditoría de la Unidad de Regalías también encontró, “incumplimiento a los diseños estructurales del proyecto y mala calidad de la obra que ya tiene fisuras por la no observancia del contratista de interventoría y ejecutor a los diseños iniciales entregados por el contratista”.
Así mismo del “incumplimiento a las obligaciones pactadas contractualmente en sus especificaciones técnicas, que dan lugar a un detrimento patrimonial. Gestión ineficaz e ineficiente de los recursos invertidos a título de anticipo, lo que implica una presunta pérdida de los recursos, los cuales debieron ser controlados y registrados por parte de la entidad ejecutora afectando la transparencia y rendición de la cuenta”.
El organismo de control constituyó cinco hallazgos administrativos, de los cuales cinco tienen presunta incidencia disciplinaria, uno penal y, dos fiscales por valor de $23.376 millones.
Esta y otras obras financiadas con recursos de regalías fueron adjudicadas a la Asociación de Municipios del Magdalena Medio Antioqueño que ha subcontratado a empresa como Magdalena Union Service que no responde ni termina los proyectos.