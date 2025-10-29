Hallazgos fiscales por más de $23.000 millones de la Contraloría en una obra en Puerto Boyacá

Hallazgos fiscales por más de $23.000 millones de la Contraloría General en una obra en Puerto Boyacá

Puerto Boyacá

Una auditoría de cumplimiento de la Unidad de Regalías de la Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales por $23.376 millones, en el proyecto de construcción de muro de contención de control de inundaciones y malecón sobre la ribera del río Magdalena en el municipio de Puerto Boyacá, Boyacá.

Se identificaron serias irregularidades en el proyecto como deficiencias en los estudios y diseños que derivaron en fallas técnicas que comprometieron la estructura, calidad y funcionalidad de la obra. También se vulneró el principio de planeación por la falta de una evaluación integral de viabilidad técnica, ambiental, jurídica y financiera, exigida para la correcta formulación y ejecución de proyectos de inversión pública.

La auditoría de la Unidad de Regalías también encontró, “incumplimiento a los diseños estructurales del proyecto y mala calidad de la obra que ya tiene fisuras por la no observancia del contratista de interventoría y ejecutor a los diseños iniciales entregados por el contratista”.

Así mismo del “incumplimiento a las obligaciones pactadas contractualmente en sus especificaciones técnicas, que dan lugar a un detrimento patrimonial. Gestión ineficaz e ineficiente de los recursos invertidos a título de anticipo, lo que implica una presunta pérdida de los recursos, los cuales debieron ser controlados y registrados por parte de la entidad ejecutora afectando la transparencia y rendición de la cuenta”.

El organismo de control constituyó cinco hallazgos administrativos, de los cuales cinco tienen presunta incidencia disciplinaria, uno penal y, dos fiscales por valor de $23.376 millones.

Esta y otras obras financiadas con recursos de regalías fueron adjudicadas a la Asociación de Municipios del Magdalena Medio Antioqueño que ha subcontratado a empresa como Magdalena Union Service que no responde ni termina los proyectos.