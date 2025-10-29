Figura de la Selección Colombia dejaría Europa para unirse al Vasco de Carlos Cuesta y Carlos Gómez / Getty Images / Eurasia Sport Images

La temporada 2025 está a punto de terminar y los futbolistas elegibles para la Selección Colombia empieza a definir sus próximos destinos. Y es que con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, cada quien intentará mantenerse o encontrar un club que le permita tener continuidad.

Basado en lo anterior, una gran figura en el esquema de Néstor Lorenzo podría decirle adiós al fútbol europeo para unirse al Vasco da Gama (Brasil), cuadro que tiene en sus filas a Carlos Cuesta, defensa central con proceso en Selección, y Carlos Andrés Gómez.

Si bien por ahora es una mera posibilidad, lo cierto es que el experimentado futbolista no está teniendo los suficientes minutos de juego en su actual equipo y por tal motivo no vería con malos ojos regresar al continente.

Jefferson Lerma abandonaría el Crystal Palace para llegar a Brasil

Medios partidarios de Brasil han informado en las últimas horas que Jefferson Lerma podría ser el gran fichaje del Vasco da Gama para la temporada 2026.

“El centrocampista colombiano Jefferson Lerma, del Crystal Palace, está siendo contactado por el Vasco. El jugador de 31 años tiene contrato con el club inglés hasta el 30 de junio de 2026 y podría ser una buena oportunidad de mercado”, apunto el medio partidario ‘NTVASCAÍNOS’.

Como se mencionó ahí mismo, el gran “problema” para realizar la operación es que el jugador tiene contrato vigente con su club, motivo por el cual debe haber una negociación entre ambas partes. Teniendo en cuenta que Lerma está avaluado en 10 millones de euros, se espera un ofrecimiento cercano de parte del conjunto brasileño.

El mediocampista con pasado en el Atlético Huila estaría tentado de regresar a Sudamérica, teniendo en cuenta el complicado inicio de temporada que ha tenido con Crystal Palace en la Premier League. Y es que suma apenas 494 minutos en cancha, repartidos en 14 partidos, debido a que el entrenador Oliver Glasner ha preferido en su posición a Kamada y Wharton.

Claro está que la llegada del vallecaucano dependerá en gran medida de lo que juegue internacionalmente Vasco la próxima temporada, recordando que tiene casi fijo su cupo en Copa Sudamericana, aunque todo apunta a la Libertadores.