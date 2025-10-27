Luis Javier Suárez fue premiado como el mejor jugador de Portugal

Luis Suárez jugador de Sporting CP en el partido ante Toleda por la fecha nueve de la Liga de Portugal 2025-26 / Getty Images / Eurasia Sport Images

El delantero colombiano Luis Javier Suárez recibió un nuevo premio en el fútbol portugués. Este lunes 27 de octubre, al jugador del Sporting de Lisboa se le entregó el premio del mejor jugador de la Liga en el periodo correspondiente agosto-septiembre, otorgado por el sindicato de jugadores de ese país.

El samario lleva siete goles con el equipo y viene de anotar el pasado fin de semana, abriendo el marcador al minuto 18′ en la goleada 3-0 frente a Toleda, por la fecha 9 del torneo local. Suárez, que llegó al Sporting para esta temporada, ha tenido un gran rendimiento y pudo mostrar su cuota goleadora.

Tras recibir este premio, Suárez comentó, “Este premio significa mucho para mí. Es un reconocimiento al trabajo que he hecho desde que llegué. Estoy muy contento porque significa que estoy aportando al equipo, a mis compañeros y que estoy dando mucha alegría a la afición”.

“Quiero agradecer al cuerpo técnico y jugadores, con quienes trabajo a diario. A mi esposa y a mi hijo, que me aguantan en casa. Ellos también forman parte de esto. También al sindicato de jugadores, que me votó como el mejor jugador”, añadió el delantero.

Luis Javier Suárez ya había sido anunciado como el mejor jugador de la Liga Portuguesa, hace más de 20 días por sus colegas, sin embargo, el premio se le entregó comenzando esta última semana de octubre. En las votaciones de los futbolistas, el colombiano obtuvo 18,05 %, el segundo lugar fue para Froholdt del Porto con el 14,25% y el tercer lugar fue para Luis Esteves del Gil Vicente con el 12,82%.

El buen momento que vive Sporting es gracias también a los aportes de Luis Suárez en el ataque, en este momento son segundo en la tabla de posiciones con 22 unidades, a solo 3 puntos del líder que es el Porto.