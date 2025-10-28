Luis Díaz, en duda para próximo juego del Bayern Múnich: Rival, hora y cómo seguir

Luis Díaz durante las sesiones de entrenamiento previo al juego de Copa de Alemania. (Photo by N. Klemt/FC Bayern via Getty Images) / N. Klemt

Luis Díaz ha tenido un gran inicio de temporada con el Bayern Múnich. El extremo colombiano se ha ganado la confianza del técnico Vincent Kompany, siendo titular habitual del equipo y pagando dicha confianza con goles y asistencias en el campo de juego.

Lucho ha disputado los 13 partidos que el club bávaro ha disputado en la presente temporada, acumulando 1.080 minutos de juego y registrando siete goles y cuatro asistencias en todas las competencias.

En duda para el próximo partido

A pesar de su continuidad, Luis Díaz se encuentra en duda para el próximo juego del Bayern Múnich. La razón de esto no parte por algún motivo de rendimiento o de tema físico, afortunadamente.

La especulación sobre la titularidad de Lucho recae más en que Kompany decida rotar su nómina para el juego por la segunda ronda de la Copa de Alemania, donde estarán enfrentándose al Colonia en el RheinEnergieStadion. Este equipo actualmente marcha undécimo en la Bundesliga con 11 puntos, 13 menos que el Bayern.

En el puesto de Lucho hay varios jugadores esperando una oportunidad. Ahí también podría ubicarse Serge Gnabry, quien se acaba de recuperar una lesión, y el joven Lennart Karl, joya de 17 años y que viene de marcar en los últimos dos juegos con el equipo.