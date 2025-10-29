Bucaramanga

Fabián Oviedo, tercer candidato a la alcaldía de Bucaramanga que se inscribe

El arquitecto y exconcejal de Bucaramanga vuelve a aspirar al primer cargo del municipio.

Ya son tres los aspirantes a la alcaldía de Bucaramanga que se inscriben ante la delegación municipal de la Registraduría.

Tal y como se había informado, uno de los candidatos en las elecciones regionales de 2023 vuelve a buscar el primer cargo público de la capital de Santander.

¿Quién es?

Fabián Oviedo se inscribió con los avales del Nuevo Liberalismo y la Alianza Social Independiente, ASI.

Es un arquitecto de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga.

Estuvo durante dos periodos en el concejo en representación de Cambio Radical.

