Fabián Oviedo, tercer candidato a la alcaldía de Bucaramanga que se inscribe
El arquitecto y exconcejal de Bucaramanga vuelve a aspirar al primer cargo del municipio.
Bucaramanga
Ya son tres los aspirantes a la alcaldía de Bucaramanga que se inscriben ante la delegación municipal de la Registraduría.
Tal y como se había informado, uno de los candidatos en las elecciones regionales de 2023 vuelve a buscar el primer cargo público de la capital de Santander.
¿Quién es?
Fabián Oviedo se inscribió con los avales del Nuevo Liberalismo y la Alianza Social Independiente, ASI.
Es un arquitecto de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga.
Estuvo durante dos periodos en el concejo en representación de Cambio Radical.