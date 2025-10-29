Exposición “Cuarenta veces noviembre” que conmemora hechos del Palacio de Justicia abrió en Bogotá

La Toma del Palacio de Justicia, en Bogotá. Operación Antonio Nariño fue un asalto perpetrado el miércoles 6 de noviembre de 1985 por un comando de guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19). / Archivo Colprensa

JUSTICIA

Cuarenta años después de los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia, el país continúa buscando respuestas sobre una de las tragedias más dolorosas de su historia.

Todo comenzó con la irrupción armada del M-19 y la posterior operación militar para recuperar el edificio que dejó un saldo trágico de casi un centenar de muertos y desaparecidos, entre ellos magistrados, empleados judiciales, contratistas y visitantes.

El impacto de aquellos días continúa vivo en las familias de los desaparecidos, los sobrevivientes y la sociedad en general. El miedo, la pérdida y el reclamo por la verdad siguen marcando la memoria colectiva de un país que aún intenta comprender lo sucedido. Es por eso que 40 años después, varias actividades se realizarán en Colombia para mantener viva la memoria.

Exposición “Cuarenta veces noviembre”

En este contexto, el Consejo de Estado presenta una muestra conmemorativa que busca abrir un espacio de reflexión sobre la justicia, la resiliencia y la memoria.

La exposición “Cuarenta veces noviembre” reúne documentos judiciales, archivos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, obras de arte del Banco de la República y testimonios de sobrevivientes, que permiten reconstruir los momentos de tensión previos y durante la toma, así como el operativo militar de retoma.

La muestra también aborda los hechos que siguieron a la tragedia: la avalancha de Armero, ocurrida una semana después, que desvió la atención nacional; la reconstrucción del Palacio de Justicia a finales de los años ochenta; y el largo camino emprendido por las familias en la búsqueda de verdad y justicia.

“Esta muestra nos invita a recorrer la historia de la justicia a través de la arquitectura y modernización de sus palacios, de las huellas marcados por el fuego y las llamas de la violencia. También nos invita caminar la historia de reconstrucción de sus instituciones y la lucha de las familias de las víctimas durante estas décadas”, así lo manifestó el presidente de la corporación, Luis Alberto Álvarez en la inauguración de la exposición.

Cuarenta años después, el dolor de estas ausencias y la memoria de quienes nunca regresaron siguen presentes en los hogares y en el corazón de nuestra nación. 🧵(1/2) pic.twitter.com/xdngNkWXbk — Consejo de Estado (@consejodeestado) October 28, 2025

Las imágenes y textos que componen la exposición son un homenaje a las víctimas, un reconocimiento a los sobrevivientes y una invitación a mantener viva la memoria de aquellos días que marcaron para siempre la historia del país.

De forma general, la muestra incluye:

El primer Palacio de Justicia (1926 –1948).

El segundo Palacio de Justicia (1971–1985).

El anuncio de la toma (17 y 18 de octubre de 1985).

Minuto a minuto de los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985.

No hubo tiempo para el duelo: tragedia de Armero.

La reconstrucción de la justicia.

El actual Palacio de Justicia.

La búsqueda de la verdad y la justicia durante los últimos cuarenta años.

¿Dónde ver la exposición?

La exposición “Cuarenta veces noviembre” está disponible desde el 29 de octubre hasta el 31 de enero de 2026 en la Biblioteca Luis Ángel Arango en la calle 11 No. 4 -14, Barrio La Candelaria de Bogotá.

El recorrido estará disponible de Lunes a Sábado entre 8:00 a. m. y 7:00 p. m; los Domingos entre 9:00 a. m. y 4:00 p. m.