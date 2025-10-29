🔴 EN VIVO Colonia Vs. Bayern Múnich, con Luis Díaz titular: Siga el juego de la Copa Alemania

<b>Bayern Múnich visita al Colonia en el RheinEnergieStadion,</b> por la segunda ronda de la <b>Copa de Alemania. Luis Díaz </b>es inicialista en el club bávaro.<b>Bayern ha ganado los 13 partidos que ha disputado en la presente temporada,</b> habiendo sumando minutos Lucho en todos estos juegos. <b>El equipo lidera la Bundesliga con 24 puntos.</b>Por su parte, <b>Colonia figura octavo del campeonato con 11 puntos,</b> producto de tres triunfos, dos empates y tres derrotas.En los 13 partidos de la temporada<b>, Lucho acumula siete anotaciones y cuatro asistencias.</b> La Copa es el único torneo en el que el delantero guajiro no ha marcado en la presente temporada.