Fútbol

🔴 EN VIVO Colonia Vs. Bayern Múnich, con Luis Díaz titular: Siga el juego de la Copa Alemania

El juego por la segunda ronda del certamen se disputa en el RheinEnergieStadion.

Luis Díaz celebra su gol ante el Club Brujas en Champions. (Photo by F. Noever/FC Bayern via Getty Images)

Luis Díaz celebra su gol ante el Club Brujas en Champions. (Photo by F. Noever/FC Bayern via Getty Images) / F. Noever

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad