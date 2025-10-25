🔴Borussia Mönchengladbach Vs. Bayern Múnich, con Luis Díaz titular, EN VIVO: siga acá el partido

Regresan las emociones de la<b> Bundesliga </b>este fin de semana. Uno de los encuentros más atractivos será entre <b>Borussia Mönchengladbach y Bayern Múnich de Luis Díaz,</b> que viene en un excelente momento en Europa y espera seguir aportándole al equipo. El compromiso se jugará en el estadio Borussia Park. El equipo Bávaro es una máquina en esta temporada, ha ganado 12 partidos de 12 jugados, siete por la Liga Alemana, tres correspondientes a la Champions League y dos en las copas nacionales. Así mismo, <b>el colombiano ha sido una ficha fundamental en el ataque</b> y <b>ha aportado una cuota goleadora de siete tantos. </b>Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/10/22/video-golazo-de-luis-diaz-en-goleada-del-bayern-munich-en-liga-de-campeones/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/22/video-golazo-de-luis-diaz-en-goleada-del-bayern-munich-en-liga-de-campeones/"><b>Video: Golazo de Luis Díaz en goleada del Bayern Múnich en Liga de Campeones</b></a>En los últimos diez partidos disputados entre Bayern y Mönchengladbach, <b>la hegemonía de los hoy dirigidos por Vincent Kompany se mantiene,</b> con cinco victorias, dos empates y tres triunfos del equipo rival.