El año de Morat: Coachella, premios y nominaciones confirman su reinado

Morat, la banda colombiana multi-platino y nominada al Latin GRAMMY, acaba de marcar un nuevo hito en su carrera: su debut oficial en el legendario festival Coachella 2026.

Con una trayectoria que ha conquistado escenarios en América Latina y Europa, el grupo se prepara para llevar su inconfundible mezcla de pop-rock y letras cargadas de emoción a uno de los escenarios más emblemáticos del mundo.

Este anuncio llega en un momento estelar para la agrupación. Apenas el mes pasado, Morat arrasó en los Premios Juventud 2025, llevándose tres de los galardones más codiciados: Grupo o Dúo Favorito del Año, Mejor Canción Pop/Rock por su colaboración con Camilo en “Me Toca a Mí” y Mejor Álbum Pop por su quinto trabajo discográfico, Ya Es Mañana.

Además, la banda ha sido confirmada como parte del cartel de artistas que se presentarán en los Latin GRAMMYs 2025, que se celebrarán el 13 de noviembre en Las Vegas. Como si fuera poco, Ya Es Mañana también ha sido nominado a Mejor Álbum de Pop/Rock, consolidando a Morat como una de las propuestas más influyentes en la evolución del pop latino.

Con más de 14 millones de oyentes mensuales en Spotify y una base de fans global, Morat se encuentra en la recta final de su gira Asuntos Pendientes, con fechas completamente sold-out en Argentina, Bolivia, Uruguay, México y España. Su participación en Coachella no solo representa un sueño cumplido, sino también un reconocimiento a su impacto internacional.