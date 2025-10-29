Juan Palau se reinventa con “Duele”: reggaetón con alma afro y corazón vulnerable

Juan Palau, cantante y actor colombiano, presenta “Duele”, un sencillo que marca una nueva etapa en su evolución musical.

Con una base de reggaetón y una fuerte influencia afro, el tema refleja la vulnerabilidad que surge al dejar atrás una relación, y la honestidad que caracteriza su proceso creativo.

La canción fue producida por Fech, J Manny y el propio Palau, y ya está disponible en plataformas digitales.

“Duele” nace de la búsqueda sonora de Palau en el estudio, donde decidió explorar nuevas texturas sin perder su esencia urbana.

Esta apuesta por el Afrobeat se suma a su versatilidad como artista, que ha sabido moverse entre géneros sin perder autenticidad.

El sencillo llega tras su exitoso paso por España, donde hizo historia con un sold out en el Movistar Arena de Madrid como parte de la gira de La Reina del Flow, y después de conectar con sus fans en Perú y Guatemala.

Con más de 15 años de trayectoria, Juan Palau inició su carrera en el dúo Revolver y desde 2025 ha consolidado su camino como solista, representando con orgullo su sello bogotano. Además de su carrera musical, ha ganado reconocimiento internacional como actor y figura pública, siendo el único latino en la campaña global de la marca Champion, junto a Romeo Beckham, Kid Laroi y Alexandra Rose.

“Duele” es más que una canción: es una declaración de sensibilidad, evolución y fidelidad a sus raíces. Juan Palau continúa escribiendo su historia desde la música, con una propuesta que conecta emocionalmente y rompe esquemas dentro del género urbano.