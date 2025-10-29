Duitama declara Alerta Amarilla por intensas lluvias

La Alcaldía de Duitama, liderada por la alcaldesa Rocío Bernal Mejía, declaró Alerta Amarilla ante el inicio de la segunda temporada de lluvias de 2025. La medida, basada en reportes del IDEAM y la UNGRD, busca reforzar las acciones de prevención y respuesta frente a posibles emergencias durante los meses de octubre y noviembre.

El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) coordina operativos interinstitucionales para mitigar deslizamientos, inundaciones y afectaciones ambientales. La Alcaldía pidió a los ciudadanos no arrojar basura en ríos o alcantarillados, evitar quemas agrícolas y reportar emergencias a la línea 123, reiterando su compromiso con la protección de la vida y el entorno en el municipio.