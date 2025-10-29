Despliegue militar de EE. UU.: los efectos en la seguridad y la estrategia antidrogas

En Hora20 una mirada a la estrategia que ha puesto marcha Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico para controlar el tráfico de drogas hacia su país: el bombardeo de supuestas narcolanchas. El debate sobre lo que implica la estrategia, de lo acertado que resulta, de las implicaciones para la seguridad y si configura realmente una estrategia acertada para contener el tráfico de cocaína.

Lo que dicen los panelistas

Manfred Grautoff, consultor en temas de seguridad, especialista en inteligencia y asesor de seguridad nacional, señaló que el despliegue militar que viene hacia el Caribe no ha existido en ningún otro momento, “eso está hecho para ir a una guerra en el Caribe y pulverizar”. En esa medida, resaltó que EEUU podría activar las reglas de combate, lo que significa que a partir de la defensa a una amenaza en seguridad nacional, se pueden realizar ejecuciones, “son ataques como si estuviera en guerra y aplicando proporcionalidad y diferenciación y una lancha debería justificar matemáticamente porqué me mata 100 personas en EE. UU. y eso es problemático; no es sostenible”.

Detalló que Estados Unidos puede sostener la operación, pero que eso tiene costos políticos en la medida que no haya una caída en la llegada de droga al país, además, resaltó que el objetivo de Trump no es claro, pues no se conoce qué va a pasar en el futuro con esta operación ni qué se quiere conseguir.

Renata Segura, directora de Programa para América Latina y el Caribe del International Crisis Group, planteó que si a lo que Trump le tiene temor es la cuestión de sobredosis en EE.UU. con 500 mil muertes por sobredosis, esas muertes son por uso de fentanilo y no por cocaína, “el fentanilo viene de México y aunque es posible que algunas lanchas trajeran drogas, el argumento del país de por qué bombardear y romper con la normativa internacional y tradición de cooperación con la región durante últimas décadas, si lo que está es parar el problema de sobredosis, el foco tendría que ser sobre fentanilo y no sobre drogas como la cocaína”.

De otro lado, resaltó que Trump envía un mensaje claro de que son una potencia. Sin embargo, dijo que esta operación en el Caribe y el Pacífico tiene muchos vacíos en las verdaderas intenciones, “esta no es la ruta más adecuada y eficiente para detener la llegada de droga a EE.UU.”

Destacó que se están viendo los inicios de institucionalidad con un Congreso que empieza a cuestionar el hundimiento de lanchas, sin embargo, dijo que a nivel interno hay discusiones como el cierre del gobierno que han concentrado la atención en otros temas, además, comentó que algunos republicanos empiezan a cuestionar lo que está pasando.

Para Jeremy MacDermott, codirector y cofundador de InSight Crime, uno de los lados del fenómeno es lo que pasa con los Estados, “las consecuencias más inmediatas de la nueva estrategia podría ser el mensaje a naciones de América Latina y el Caribe sobre las ejecuciones extrajudiciales y la represión como la forma de combatir narcotráfico”. En segundo lugar, dijo que está el fenómeno del crimen organizado, “se debilitará la lucha contra el narcotráfico, que debe basarse en la cooperación trasnacional, identificación de estructuras, intermediarios, redes corrupción y enjuiciamiento, porque hay cientos de miles de personas involucradas en el tráfico de cocaína, ¿el plan es matarlos a todos? ¿Sin ni siquiera identificarlos?”.

Explicó que del lado del narcotráfico ya se ha evidenciado que hay unos cargamentos estancados en caletas a la espera de que haya un cambio en la situación en el Caribe, sin embargo, advierte un cambio en las rutas, como una especie desplazamiento de la salida de la droga hacia la costa oeste de Venezuela, Guyana, Surinam, Guyana Francesa y Brasil.

Laura Bonilla, politóloga y subdirectora de Pares, resaltó que el operativo tiene y no tiene que ver al tiempo con la droga. Por un lado, la agenda del fentanilo en el que figuras cercanas a Trump, creen que el consumo de fentanilo es una estrategia de países como China para acabarlos, de otro lado, está otra agenda que es la de Marco Rubio, relacionada con Venezuela, “entonces Trump mete la agenda antidrogas y la junta en la guerra contra el terror y una legislación de excepción que eleva a algunas organizaciones como terroristas”.

En ese sentido, advirtió que al tiempo lo que busca Trump es someter a Colombia y Venezuela a una agenda de negociación, en el caso de Caracas para que Maduro salga del poder y se vaya a otro país y en el caso de Colombia para enfrentar fenómenos como los del Clan del Golfo, organización que controla el movimiento de los precursores del fentanilo que llegan de China y los cuales son controlados con esta organización armada hasta que llegan a México, donde se da su producción.

Para Michael Shifter, expresidente del diálogo interamericano y experto en política internacional, si Trump estuviera interesado en reducir y atacar el narcotráfico, esta no sería la estrategia, “no hay posibilidad de que sea eficaz, pero me parece que hay dos posibilidades. Uno, con respecto al régimen de Maduro para buscar pánico, miedo y generar un proceso que eventualmente produce su salida del poder. La otra parte tiene una gran dosis de política doméstica, lo que busca, si uno mira las encuestas de Trump, él tiene problemas de popularidad y lo que hacen en el Caribe y Pacífico le funciona políticamente con su base. Él tiene gran talento para saber qué quiere su base y el tema de drogas siempre juega bien, atacar los malos y la gente lo cree y esto le sirve políticamente a nivel interno”.