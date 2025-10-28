EE.UU. bombardeó 4 narcolanchas en el Pacífico dejando 14 muertos y un sobreviviente

El ejército estadounidense atacó el lunes cuatro embarcaciones sospechosas de traficar drogas en el Pacífico, dejando 14 hombres muertos y un sobreviviente, según confirmó el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Los ataques se realizaron en tres bombardeos diferentes y elevan a más de 50 el número de muertos desde que comenzó la ofensiva del presidente Donald Trump contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.

Hegseth detalló que ocho tripulantes murieron en el primer ataque, cuatro en el segundo y tres en el tercero. Sobre el único sobreviviente, el Pentágono informó que las fuerzas estadounidenses iniciaron de inmediato las operaciones de búsqueda y rescate, pero las autoridades mexicanas asumieron la coordinación. Se desconoce su paradero actual.

Los ataques del lunes marcan el día más mortífero en la campaña de casi dos meses del Pentágono contra los cárteles de la droga suramericanos.

Estos nuevos ataques ocurren mientras Estados Unidos refuerza su presencia militar en la región con destructores, aviones F-35, un submarino nuclear y el portaaviones USS Gerald Ford, que llegará en los próximos días. Todo esto mientras el presidente Trump y senadores republicanos anticipan que los próximos objetivos se realizarán por tierra en Venezuela y en Colombia.

Hegseth afirmó que , “estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda, y recibirán el mismo trato. Los rastrearemos, los conectaremos con redes y luego los cazaremos y los eliminaremos”