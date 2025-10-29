¡No hay acuerdos! Comunidades no conciliaron con Invías. Sigue la protesta en peajes de Santander

Bucaramanga

Este martes 28 de octubre se desarrolló una nueva mesa técnica, entre los líderes de la movilización de los sectores de los peajes Curos o conocido también como Pescadero, Curití y Oiba, y delegados del Instituto Nacional de Vías (Invías), durante la reunión se presentaron desacuerdos que provocaron que los representantes del Invías se levantaran de la mesa sin lograr ningún acuerdo con las comunidades.

Ante esta situación, la comunidad anunció que las talanqueras permanecerán levantadas, en señal de protesta hasta conocer soluciones concretas para el deteriorado corredor vial conocido como la ruta de los Comuneros.

“Hemos dado la lucha de demostrarle al Gobierno Nacional e Invias que con pocos recursos se pueden tapar lo que ellos van a hacer con 30 mil millones de pesos. Un proyecto que en seis meses ese dinero se va a desaparecer, porque no van a mitigar las fallas geológicas. Y mientras que ellos no hagan eso, todo dinero que inviertan ahí se va a perder. Hemos estado siempre abiertos al diálogo, le hemos hecho todas las propuestas que ellos han querido, nos hemos comprometido con lo que ellos nos han exigido. Y hoy, desafortunadamente, se levantaron de la mesa y no cumplieron con un acuerdo que nosotros siempre pedimos, que es retomar el contrato de la ruta de los Comuneros”, expresó Ramiro Amaya, líder del gremio de transportadores.

Por su parte, el representante a la cámara por Santander Cristian Avendaño, que también estuvo presente en esta reunión, alcaldes y comunidad de los municipios afectados, hicieron un llamado al presidente Gustavo Petro y a los ministros de Hacienda y Transporte, así como al director del Invías, para que asistan a una nueva reunión programada para el 7 de noviembre, el congresista Cristian Avendaño manifestó...

“Esperamos que podamos convocar a una nueva mesa en la cual sí asista el director de Invías, la ministra de Transporte, el ministro de Hacienda o un delegado importante de cartera pública para que logremos garantizar los recursos trasladados de la vía Bucaramanga a Pamplona. Porque si seguimos invirtiéndole los recursos de los contratos a los puntos críticos, no vamos a poder avanzar en una mejorar la vía para los santandereanos”, comentó el congresista.

Los manifestantes también invitaron a las autoridades de los departamentos de Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca a acompañar y ser garantes en este proceso de diálogo, buscando unir más fuerzas en la exigencia de soluciones concretas para este corredor vial.