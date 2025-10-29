Defensoría detalla violencias basadas en género: 76 feminicidios y más de 22.800 casos en 9 meses

Colectivos feministas conmemoran el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, en Bogotá (noviembre de 2020). Foto Vannessa Jimenez G/NurPhoto vía Getty Images / NurPhoto

Bogotá

La Defensoría del Pueblo reveló los casos de violencias basadas en género registrados en Colombia entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este 2025.

Feminicidios

76 casos

Estos se han registrado en Caquetá, Amazonas, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y Casanare.

Violencia intrafamiliar

11.251 casos

Se presentaron en Boyacá, Guaviare, Guainía y Vaupés.

Delitos sexuales

11.570 hechos

Según la Defensoría del Pueblo, se han presentado en Vaupés, Guaviare, Guainía y Putumayo.

Explotación sexual de menores de edad

114 casos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este 2025

Se registraron en Guaviare, Amazonas, Vichada y Antioquia.

Trata de personas

138 casos en los primeros nueve meses del 2025

Se reportaron en Guaviare, Amazonas, Vichada y Antioquia.

La Defensoría del Pueblo llama al Estado colombiano a impulsar políticas públicas que protejan y permitan que las personas denuncien estos casos de violencias basadas en género que se siguen registrando en el país, porque más allá de cifras, son vidas las que están en permanente riesgo.