Defensoría detalla violencias basadas en género: 76 feminicidios y más de 22.800 casos en 9 meses
Esta entidad llama al Estado colombiano a impulsar políticas para frenar estos casos, porque más allá de las cifras, son vidas las que están en riesgo
Bogotá
La Defensoría del Pueblo reveló los casos de violencias basadas en género registrados en Colombia entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este 2025.
Feminicidios
76 casos
Estos se han registrado en Caquetá, Amazonas, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y Casanare.
Violencia intrafamiliar
11.251 casos
Se presentaron en Boyacá, Guaviare, Guainía y Vaupés.
Delitos sexuales
11.570 hechos
Según la Defensoría del Pueblo, se han presentado en Vaupés, Guaviare, Guainía y Putumayo.
Explotación sexual de menores de edad
114 casos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este 2025
Se registraron en Guaviare, Amazonas, Vichada y Antioquia.
Trata de personas
138 casos en los primeros nueve meses del 2025
Se reportaron en Guaviare, Amazonas, Vichada y Antioquia.
La Defensoría del Pueblo llama al Estado colombiano a impulsar políticas públicas que protejan y permitan que las personas denuncien estos casos de violencias basadas en género que se siguen registrando en el país, porque más allá de cifras, son vidas las que están en permanente riesgo.