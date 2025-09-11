Red Púrpura: Un paso firme en la lucha contra la violencia basada en género

En una alianza estratégica entre la Patrulla Púrpura de la Policía Nacional y la Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm, se realizó el lanzamiento oficial de la ‘Red Púrpura’, una iniciativa que busca brindar atención y acompañamiento psicojurídico a víctimas de violencia basada en género.

El evento tuvo lugar en el Auditorio del Centro Comercial Caribe Plaza y contó con la presencia de la señora Teniente Coronel Magda Liris Garzón Flórez, Jefe del Grupo de Atención a Mujer, Familia y Género de la Policía Nacional; la Dra. Vanesa Quintana Pérez, Jefe del Programa de Derecho de UNISINU; y la Dra. Claudia Navarro, Directora de Proyección Social de la misma institución.

Durante el acto se presentó el funcionamiento de la Red Púrpura, la cual permitirá que mujeres víctimas de violencia accedan a orientación psicológica y asesoría legal gratuita, gracias a la articulación de los programas de Derecho y los consultorios jurídicos de la universidad, en coordinación con la Patrulla Púrpura.

“Nos unimos para brindar a las mujeres una mejor atención integral, un servicio con enfoque diferencial, que incluya además de la atención que desde Policía le podemos brindar a las mujeres víctimas de violencia desde la Patrulla Púrpura, donde le vamos a prestar el servicio con la universidad del Sinú de asesoría jurídica y psicosocial”, recalcó la señora Teniente Coronel Magda Liris Garzón Flórez, Jefe del Grupo de Atención a Mujer, Familia y Género de la Policía Nacional.

La jornada también contó con la participación de representantes de entidades afines, líderes comunitarios y ciudadanos comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la erradicación de la violencia de género en el territorio.

“Desde la Universidad del Sinú, nos sentimos muy orgullosos, llenos de cariño, de amor y de mucha tranquilidad, sabiendo que esta alianza se concreta en virtud de la prevención de la violencia basada en género, es para nosotros vital poder trabajar con la Policía Nacional y de toda esta red que se ha conformado”, finalizó la Dra. Claudia Navarro, Directora de Proyección Social Unisinú.

Este lanzamiento representa un avance significativo en la consolidación de redes de apoyo institucional que buscan atender de manera integral a quienes han sido afectadas por situaciones de violencia, y refleja el compromiso de la academia, la fuerza pública y la sociedad civil en la construcción de entornos más seguros y equitativos.

Finalmente, se entregaron tips e información puntual sobre las estrategias implementadas en materia de atención y protección, recordando que, ante cualquier indicio de violencia, se debe denunciar de inmediato a través de las líneas de atención gratuita (155, 123 o los números designados de la Patrulla Púrpura).