Trump sugiere al secretario Marco Rubio y el vicepresidente JD Vance como sucesores presidenciales

El presidente Donald Trump no descartó la posibilidad de un tercer mandato, sin embargo, afirmó que una fórmula entre Rubio y Vance “sería imparable”. (Foto: Caracol Radio / Getty)

El presidente Donald Trump deja abierta la puerta a un tercer mandato presidencial, aunque la Constitución lo prohíba. Sin embargo, ya mueve sus fichas para su posible sucesor 2028, alentando una dupla entre el vicepresidente JD Vance y el secretario de estado Marco Rubio.

A bordo del Air Force One rumbo a Japón, el presidente Donald Trump se refirió a una tercera candidatura presidencial, pese a que la Enmienda 22 limita a los mandatarios a ser elegidos solo dos veces.

Trump afirmó que le “encantaría” postularse para las elecciones de 2028, pero añadió: “Yo no haría eso. Me parece demasiado tierno. Sí, lo descartaría porque es demasiado tierno. Creo que a la gente no le gustaría. Es demasiado tierno. No... no estaría bien”.

Refiriéndose a la posibilidad de un tercer mandato, Trump dijo: “Me encantaría. Tengo mis mejores números de siempre”. Cuando un periodista lo presionó para que le preguntara si no descartaba un tercer mandato, respondió: “¿No lo estoy descartando? Bueno, tendrán que decírmelo”.

Incluso si encontrara la forma de eludir la prohibición constitucional, enfrentaría otro obstáculo: su edad. Al finalizar este segundo mandato, Trump, que hoy tiene 79 años, se convertiría en el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos, con 82 años, superando a Joe Biden.

El mandatario también destacó al vicepresidente J.D. Vance y al secretario de Estado, Marco Rubio, como posibles sucesores en la Casa Blanca, e incluso planteó la posibilidad de una fórmula entre ambos para las elecciones de 2028.

“Creo que si alguna vez formarán un grupo, sería imparable. De verdad. Lo creo”, dijo Trump.

Esto vuelve a ocupar titulares, luego de que Steve Bannon, exasesor de Trump, aseguró en una entrevista con The Economist que ya hay un plan para que Trump pueda ser otro mandato en la Casa Blanca, e incluso afirmó que hay muchas alternativas para evadir la prohibición de la Constitución.

“Trump será presidente en el 28, y la gente debería adaptarse a eso”, dijo Bannon. “En su momento, explicaremos cuál es el plan. Pero hay un plan”.

Añadió que Trump era un “instrumento de la voluntad divina”.Recordemos que en abril, poco después de su regreso a la Casa Blanca, la Trump Store, la tienda oficial del presidente, comenzó a vender gorras y camisetas con el logo “Trump 2028”.

Bajo el clásico lema Make America Great Again (MAGA), las camisetas rojas incluyen ahora la frase “Reescribir las reglas”. Queda por verse si Estados Unidos tendrá en 2028 su primer presidente o vicepresidente latino, con Marco Rubio, o si Donald Trump vuelve a desafiar la Constitución.