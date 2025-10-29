Cotización del dólar en Venezuela para HOY, 29 de octubre, según Banco Central de Venezuela

A lo largo de la historia, se ha evidenciado la importancia de tener aliados cuando un país se encuentra frente a un conflicto internacional, especialmente, cuando se trata de conflictos armados. Por esta razón, cuando una nación se encuentra ante un conflicto de esta magnitud, las personas empiezan a especular sobre si cuentan con recursos económicos, militares, y también, quienes podrían ser sus aliados.

La importancia de esto, radica en el apoyo que le puede ofrecer un tercero al país directamente involucrado, tanto en lo económico, militar y diplomático, con el fin de fortalecer su posición en medio del conflicto. Esto, ya que con las diferentes ayudas, se puede aportar a la defensa del territorio, la gestión de la crisis, o también, a la resolución de los conflictos por medio del diálogo.

Conflicto Venezuela-Estados Unidos

Actualmente, dadas las especulaciones que se han generado respecto al creciente conflicto que ha tenido Venezuela con Estados Unidos, se ha tratado de analizar la posición en la que se encuentra dicho país, sin embargo, dado a la falta de transparencia del régimen, gran parte de la información es difícil conocerla con exactitud.

A pesar de esto, con la información que se conoce, se puede plantear de cierta manera el panorama del país bolivariano. Por un lado, Maduro ha anunciado que dentro de su equipo militar cuentan con 5.000 misiles aéreos portátiles fabricados por Rusia, y además, aseguró que gracias a este país, a China y diferentes aliados en el mundo, cuentan con equipo militar suficiente para garantizar la paz en su país.

Sin embargo, según investigaciones de la CIA, el gasto de Venezuela en defensa, sería del 0,5% de su PIB, mientras que Estados Unidos destina el 3,2%, además, se estableció que posee lazos con países como China, Cuba, Irán y Rusia. Mientras que militarmente, cuentan con cerca de 150.000 militares activos y cerca de 200.000 milicianos.

Precio del dólar en Venezuela HOY 29 de octubre

El precio del dólar en Venezuela continúa aumentando, como se volvió usual en los últimos meses, pues para el día de hoy, tuvo un crecimiento de un valor cercano a los $2 bolívares.

Según esto, para hoy, 29 de octubre, y con base en la información presentada en la página web del Banco Central de Venezuela, el precio del dólar en el país bolivariano es de $219,8737 Bs.

Precio de diferentes divisas

Por otro lado, en la página web de dicha entidad, se encuentran los precios de otras divisas de países que sostienen relaciones con Venezuela, y sus precios son los siguientes:

Euro: $256,3617 bolívares (Subió).

$256,3617 bolívares (Subió). Yuan chino: $30,9720 bolívares (Subió).

$30,9720 bolívares (Subió). Lira turca: $5,2416 bolívares (Subió).

$5,2416 bolívares (Subió). Rublo ruso: $2,7714 bolívares. (Subió).

Precio del dólar en Colombia

Para hoy, el dólar tuvo un crecimiento del 0,80%, que reflejado en su precio, se ve como un aumento cercano a los $30 pesos colombianos. Por esta razón, y según la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar para el día de hoy, 29 de octubre, es de $3.874 pesos colombianos por cada dólar.

