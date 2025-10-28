Otro robo millonario en conjunto residencial de Pereira: hurtaron joyas avaluadas en $300 millones

Pereira

El reciente caso se presentó en un conjunto residencial del sector de Pinares, luego de que delincuentes ingresaran a una vivienda y se llevaran joyas y otros elementos avaluados en más de 300 millones de pesos. De acuerdo con el reporte preliminar, los objetos estaban guardados en una caja fuerte.

El hecho se convierte en el segundo robo de alto valor que se presenta en menos de una semana en conjuntos residenciales de la capital risaraldense. Cabe recordar que el primer caso ocurrió en un condominio del sector de Pueblito Cafetero, donde delincuentes robaron relojes, joyas y dinero pertenecientes al gerente deportivo del Deportivo Pereira, Fernando Uribe.

La Policía Metropolitana de Pereira asumió la investigación del caso y designó un grupo especial que se encargará de analizar ambos robos, con el fin de determinar si existe una conexión entre ellos y si se trataría de una misma organización delincuencial dedicada a hurtar en condominios y zonas de alta valorización, así lo indicó el coronel Miguel Andrés Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

“Hemos encontrado que, al parecer, hay un patrón en los últimos hurtos. Hemos desplegado una capacidad operativa a través de una burbuja investigativa, ya hay un plan de trabajo y estamos iniciando unas reuniones con comunidad en los sectores afectados, especialmente en la zona de Cerritos. Invitamos a la comunidad que cualquier información que tengan y que esté relacionado con estos casos de hurto a residencias, sea suministrada para fortalecer los procesos investigativos”, afirmó el coronel Camelo.

Las autoridades adelantan las pesquisas correspondientes y han reforzado los operativos de seguridad en los sectores residenciales de la ciudad, con el propósito de evitar nuevos casos y dar con los responsables de estos millonarios hurtos y piden a la comunidad denunciar cualquier actitud sospechosa o de personas extrañas que estén en los conjuntos o condominios.