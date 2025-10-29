Indignación en Barranquilla por presunto abuso sexual contra una menor en Villa Anillo

Un grave caso de presunto abuso sexual contra una menor de un año y nueve meses ha causado indignación en el barrio Villa Anillo, al suroccidente de Barranquilla. Vecinos del sector alertaron a las autoridades luego de que se conociera un video en el que se observaría al padrastro de la niña cometiendo el aberrante hecho.

Captura y posterior liberación del señalado

El material fue entregado por la comunidad en el CAI de Los Olivos, lo que permitió la captura inmediata del hombre y su traslado a la URI de la Fiscalía. Sin embargo, el presunto agresor fue dejado en libertad horas después, situación que ha generado rechazo e indignación entre los familiares de la víctima y los habitantes del sector.

“La comunidad está indignada, incluso intentaron linchar al hombre cuando la Policía llegó a detenerlo. Nadie sabía lo que estaba pasando hasta que lo capturaron. Después supimos que la madre sí sabía, pero tenía miedo de hablar y la niña estaba completamente dominada por él”, dijo un familiar de la niña.

La niña está bajo protección familiar

Actualmente, la menor se encuentra bajo el cuidado de su abuela mientras se adelantan las valoraciones médicas y psicológicas por parte de Medicina Legal. Los familiares piden que se revise la custodia de la niña y que se investigue la actuación de la madre.

Exigen intervención del ICBF y pronta justicia

Familiares de la menor solicitan la intervención urgente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y que el caso no quede en la impunidad.

“Lo que queremos es el bienestar de la niña. Si sus padres no pueden cuidarla, que el ICBF se haga cargo y la entregue a otro familiar que sí le brinde protección. La madre está más pendiente del hombre que de su hija, incluso lo ha estado buscando desde que lo soltaron. No estamos de acuerdo con que le devuelvan la custodia”, explicó el familiar.