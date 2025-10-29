Así se vivió el primer día del World Business Forum Bogotá 2025

Este 29 de octubre, la capital se convirtió en el epicentro del liderazgo empresarial con la décima edición del ‘World Bisnes Forum’ en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, un espacio que reúne a líderes y ejecutivos para reflexionar sobre los retos de liderar en tiempos de incertidumbre en el mundo empresarial.

En este foro, los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar a expertos nacionales e internacionales, quienes compartieron estrategias de innovación y modelos de negocios para aplicarlas en las empresas del país.

‘El poder de lo impredecible’: una nueva forma de liderar

Uno de los ejes centrales del foro es destacar que, la ventaja competitiva no radica en evitar la incertidumbre, sino en aprender a liderarla con visión y toma de decisiones estratégicas.

Así lo asegura Martha Lucía Maldonado, Country Manager de WOBI Colombia, quién además, explica que el propósito de este encuentro es demostrarle a los asistentes como gestionar un liderazgo en un mundo que esta cambiando en el ámbito empresarial.

“Tenemos la temática general del evento, es ‘El poder de lo impredecible’ y básicamente, lo que estamos teniendo hoy sobre el escenario, son nueve conferencistas de altísimo nivel. Una mezcla entre artistas, deportistas, empresarios, pensadores del mundo de los negocios que les están dando algún tipo de direccionamiento y de enseñanzas e inspiración a 1.300 ejecutivos que quieren gestionar un liderazgo en un mundo empresarial que cambia todos los días”, dijo la Country Manager a Caracol Radio.

Una agenda con los líderes que marcan el rumbo empresarial

En este primer día del foro, los asistentes escucharon a figuras que hoy transforman el mundo empresarial. Desde la visión económica de Nouriel Roubini, quien analizó los desafíos financieros que enfrenta América Latina y las oportunidades en medio de la incertidumbre. Por otro lado la psicóloga social de Harvard, Amy Cuddy habló sobre cómo la autoconfianza y el lenguaje corporal influyen en el liderazgo.

El deportista colombiano Rigoberto Urán también fue protagonista con una charla cargada de motivación y disciplina. Además, desde su experiencia, comparó los retos del deporte con los desafíos que enfrentan hoy en día las empresas al competir en entornos cambiantes.

Networking y visión para el futuro

Además de las ponencias, el evento ofreció espacios exclusivos de networking, encuentros entre ejecutivos de distintos sectores para compartir estrategias de crecimiento y transformación digital.

Finalmente, el foro continuará este 30 de octubre con intervenciones de expertos como Amy Edmondson, Andrew McAfee y Álex Rovira, quienes abordarán los retos de la inteligencia artificial y el liderazgo consciente.