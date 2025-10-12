World Business Forum Bogotá cumple 10 años inspirando el liderazgo en tiempos de cambio

Este año, el World Business Forum Bogotá celebra una década de trayectoria como uno de los escenarios más influyentes para el liderazgo y la gestión empresarial en América Latina. En su décima edición, el evento invita a reflexionar sobre una premisa que define el presente: “El poder de lo impredecible”.

En conversación con Martha Lucía Maldonado, Country Manager de WOBI Colombia, explicó que esta edición no solo conmemora un aniversario, sino que propone un espacio para repensar el liderazgo frente a los nuevos desafíos

Así, el World Business Forum se consolida como un punto de encuentro clave para quienes buscan comprender y afrontar los desafíos de dirigir en un mundo impredecible.