“El poder de lo impredecible”: los 10 años del World Business Forum en Colombia

Los próximos 29 y 30 de octubre, se desarrollará en Colombia la décima edición del World Business Forum Bogotá, un evento anual que es organizado por WOBI en varias ciudades de Europa, Asia y América. Este año, será en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con una especial propuesta que llevará el lema de “El poder de lo Impredicible”.

Para hablar sobre este evento, Martha Maldonado, managing director de Wobi Colombia y personaje de la semana en Caracol Radio, estuvo hablando con Alfonso Ospina, director del servicio informativo.

De acuerdo con Maldonado, este es un evento en el que se reúnen ejecutivos, líderes empresariales y responsables de equipos que buscan recibir herramientas e historias que los inspiren y les permitan actuar con decisión y claridad frente a los escenarios volátiles, inciertos y cada vez más complejos del mundo empresarial.

¿Qué significa ser líder en este tiempo?

Para Maldonado, hoy en día, el liderazgo aparece en todos los aspectos de la vida. Desde lo social, desde lo empresarial, pero también en lo social y familias, porque liderar “significa movilizar, influir a otros para movilizarlos en un objetivo que tengamos de forma común“.

“Ese objetivo cada vez está más ligado a una palabra de la que también hablamos mucho hoy en día, que es propósito. Entonces, finalmente, desde la óptica o con la lupa empresarial, liderar es movilizar a otros en el propósito que como compañía tengamos", explicó.

Leer más: Llega a Medellín WOBI: un evento que busca transformar el mundo empresarial de la mano de la IA

En este sentido, destaca que un buen liderazgo se puede apreciar en las grandes empresas que son claves en el país y que logran hacer cambios en la sociedad. “Las empresas son los grandes gestores del cambio dentro de una sociedad, o son unos gestores de altísima importancia y relevancia", explicó.

¿Quiénes son los invitados en el WBF este año?

La décima edición del World Business Forum Bogotá contará con la participación de nueve reconocidos speakers que, desde distintas disciplinas, ofrecerán herramientas y perspectivas para liderar con visión en un entorno impredecible: