Alcaldía de Supía solicita a la gobernación expedir decreto para prohibir caravanas de Halloween

La solicitud de expedir un decreto departamental en Caldas para prohibir las caravanas en Halloween la hace el alcalde de Supía, Héctor Mauricio Torres Álvarez, a raíz de los desmanes que se presentaron al iniciar la semana en la vía que conduce a Riosucio, sin embargo, aclara que por el momento expedirán el decreto municipal para prohibir esa clase de caravanas, tal como lo ha hecho Manizales y Marquetalia.

“Vamos a hablar con el Secretario de Gobierno del departamento, me parece que es una medida sana que se debe tomar, ya que si nosotros lo sacamos, pero Filadelfia y La Merced no, pero otro municipio sí, entonces es una medida que debemos tomar en conjunto, por ahora, en Supía lo reglamentaremos y debemos ser previsivos ante esas situaciones. De la misma manera, estamos en contacto permanente con los alcaldes de La Merced, Filadelfia y Quinchía, Risaralda”.

De igual manera, cuenta que en el consejo de gobierno celebrado con la Alcaldía de Riosucio, ofrecieron una recompensa de $ 10 millones para dar con los responsables que ocasionaron daños a un vehículo y produjeron graves heridas a un equino, por lo que afirma que hay varias personas identificadas.

“Esa rodada del terror involucró a habitantes de Filadelfia, de donde son los menores de edad que se estrellaron contra el automóvil que destruyeron; la niña es de ese municipio y el novio, quien conducía la motocicleta, es del corregimiento de Irra (Risaralda); tenemos otros identificados que viven en La Felisa y otros que residen en Marmato”.

Agrega que la misión es mostrar aspectos positivos como la gastronomía, la cultura, los paisajes y la cercanía con Manizales, Pereira y Medellín para atraer a los turistas y conozcan la cara amable del noroccidente del departamento de Caldas.

En las próximas horas, se realizará un consejo de gobierno en Supía para socializar el decreto municipal que expedirán para prohibir las caravanas en la celebración de Halloween.