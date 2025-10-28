Ruta fluvial en río Magdalena cerró su recorrido con 79 muestras genéticas claves para identificar

Bogotá

Durante 23 días la embarcación de la Unidad de Búsqueda recorrió 227 kilómetros y visitó 20 municipios ribereños del río Magdalena, ubicados en los departamentos de Santander, Bolívar, Magdalena y Cesar, buscando dar respuestas a las familias de 2.400 personas reportadas por desaparecidas en medio del conflicto armado en estas zonas del país.

Durante su recorrido esta ruta fluvial, en la que iban a bordo un equipo de expertos, se logró recibir la información de 102 personas dadas por desaparecidas para avanzar en sus solicitudes de búsqueda. Se tomaron 79 muestras genéticas y 112 personas aportaron información clave. Así lo explica la directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Janeth Forero

“Es muy significativo terminar este recorrido que inició hace cerca de un mes en Barrancabermeja. Es la forma de llegar a los sitios más apartados del país y contribuir con el alivio del sufrimiento de quienes sufrieron el flagelo de la desaparición”.

Hay que recordar que el río Magdalena es uno de los cuerpos de agua que utilizaron los grupos armados ilegales para arrojar cuerpos y por eso la información que están entregando los antiguos integrantes de las Farc y los exparamilitares es fundamental para darle respuestas a las familias que por años han pedido saber qué pasó con sus seres queridos desaparecidos en medio del conflicto armado colombiano.

También avanza la ruta móvil que está recorriendo por tierra más de 50 municipios en los departamentos de Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, La Guajira y Cesar. El propósito es dar respuesta a las familias de más de 132 mil desaparecidos en Colombia con relación a hechos del conflicto.